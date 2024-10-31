В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов

В Челябинской области с 1 по 3 ноября ожидается мокрый снег с дождем, метели и порывы ветра до 20 метров в секунду. О том, что объявлено штормовое предупреждение, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Штормовое предупреждение связано с прохождением атмосферных фронтов. Местами ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и порывы ветра до 15 — 20 метров в секунду. Местами — метели», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
Водителей просят воздержаться от дальних поездок, в особенности по горнозаводской зоне. Там ожидаются сильные осадки и гололедица. Не выезжать на трассы из-за непогоды управление также рекомендовало с 31 октября по 2 ноября. Известно, что перепады температур ожидаются от минус шести ночью до шести градусов днем.
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