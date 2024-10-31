В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 1 по 3 ноября в Челябинской области ожидаются метели, снегопады и дожди
С 1 по 3 ноября в Челябинской области ожидаются метели, снегопады и дожди Фото:

В Челябинской области с 1 по 3 ноября ожидается мокрый снег с дождем, метели и порывы ветра до 20 метров в секунду. О том, что объявлено штормовое предупреждение, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Штормовое предупреждение связано с прохождением атмосферных фронтов. Местами ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и порывы ветра до 15 — 20 метров в секунду. Местами — метели», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

Водителей просят воздержаться от дальних поездок, в особенности по горнозаводской зоне. Там ожидаются сильные осадки и гололедица. Не выезжать на трассы из-за непогоды управление также рекомендовало с 31 октября по 2 ноября. Известно, что перепады температур ожидаются от минус шести ночью до шести градусов днем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области с 1 по 3 ноября ожидается мокрый снег с дождем, метели и порывы ветра до 20 метров в секунду. О том, что объявлено штормовое предупреждение, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Штормовое предупреждение связано с прохождением атмосферных фронтов. Местами ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и порывы ветра до 15 — 20 метров в секунду. Местами — метели», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Водителей просят воздержаться от дальних поездок, в особенности по горнозаводской зоне. Там ожидаются сильные осадки и гололедица. Не выезжать на трассы из-за непогоды управление также рекомендовало с 31 октября по 2 ноября. Известно, что перепады температур ожидаются от минус шести ночью до шести градусов днем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...