30 октября 2024

В ХМАО за месяц взлетели цены на овощи

Помидоры в ХМАО резко подорожали на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Помидоры в ХМАО подорожали более чем на 20%
Помидоры в ХМАО подорожали более чем на 20% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь подорожали овощи. Больше всего выросли цены на помидоры — более чем на 20%, рассказали URA.RU аналитики Росстата.

«Стоимость килограмма свежих помидор в ХМАО в среднем сейчас составляет примерно 227 рублей. В конце сентября цена на них была около 188 рублей. За месяц овощи подорожали более чем на 20%», — следует из данных службы статистики. Среди крупнейших городов Югры дороже всего помидоры стоят в Сургуте, где в среднем за килограмм просят больше 238 рублей.

Свежие огурцы за это время подорожали примерно на 12%. Их стоимость в регионе выросла со 132 до 148 рублей. А самые высокие ценники по ним наблюдаются в Нижневартовске — почти 161 рубль.

Некоторые другие овощи напротив подешевели. Например, стоимость килограмма морковки упала с 51 до 44 рублей, а свеклы — с 38 до 37. Репчатый лук тоже подешевел с 46 до 41 рубля. А стоимость капусты снизилась с 41 до 38.

Ранее URA.RU рассказывало, что летом в ХМАО стал дорожать картофель. Тогда его цена вырастал на 9%. За октябрь картошка наоборот подешевела с 48 до 45 рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь подорожали овощи. Больше всего выросли цены на помидоры — более чем на 20%, рассказали URA.RU аналитики Росстата. «Стоимость килограмма свежих помидор в ХМАО в среднем сейчас составляет примерно 227 рублей. В конце сентября цена на них была около 188 рублей. За месяц овощи подорожали более чем на 20%», — следует из данных службы статистики. Среди крупнейших городов Югры дороже всего помидоры стоят в Сургуте, где в среднем за килограмм просят больше 238 рублей. Свежие огурцы за это время подорожали примерно на 12%. Их стоимость в регионе выросла со 132 до 148 рублей. А самые высокие ценники по ним наблюдаются в Нижневартовске — почти 161 рубль. Некоторые другие овощи напротив подешевели. Например, стоимость килограмма морковки упала с 51 до 44 рублей, а свеклы — с 38 до 37. Репчатый лук тоже подешевел с 46 до 41 рубля. А стоимость капусты снизилась с 41 до 38. Ранее URA.RU рассказывало, что летом в ХМАО стал дорожать картофель. Тогда его цена вырастал на 9%. За октябрь картошка наоборот подешевела с 48 до 45 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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