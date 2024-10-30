В ХМАО за месяц взлетели цены на овощи

В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь подорожали овощи. Больше всего выросли цены на помидоры — более чем на 20%, рассказали URA.RU аналитики Росстата.
«Стоимость килограмма свежих помидор в ХМАО в среднем сейчас составляет примерно 227 рублей. В конце сентября цена на них была около 188 рублей. За месяц овощи подорожали более чем на 20%», — следует из данных службы статистики. Среди крупнейших городов Югры дороже всего помидоры стоят в Сургуте, где в среднем за килограмм просят больше 238 рублей.
Свежие огурцы за это время подорожали примерно на 12%. Их стоимость в регионе выросла со 132 до 148 рублей. А самые высокие ценники по ним наблюдаются в Нижневартовске — почти 161 рубль.
Некоторые другие овощи напротив подешевели. Например, стоимость килограмма морковки упала с 51 до 44 рублей, а свеклы — с 38 до 37. Репчатый лук тоже подешевел с 46 до 41 рубля. А стоимость капусты снизилась с 41 до 38.
Ранее URA.RU рассказывало, что летом в ХМАО стал дорожать картофель. Тогда его цена вырастал на 9%. За октябрь картошка наоборот подешевела с 48 до 45 рублей.
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