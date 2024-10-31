Сбер повышает ставки по вкладам

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Сбербанк повысил ставку по вкладам до 22% годовых
Сбербанк повысил ставку по вкладам до 22% годовых Фото:

Сбербанк повысил до 22% годовых ставку по вкладам. Максимальный ее размер будет доступен премиальным клиентам при соблюдении определенных условий. Об этом сообщили в пресс-службе банка. 

«Повышаем ставки по вкладам до 22%», — говорится в telegram-канале банка. Отмечается, что максимальная ставка будет доступна для премиальных клиентов. При этом у них не должны быть приобретены пакеты «СберПервый» и «СберПремьер». Со ставкой до 21% годовых клиенты могут пакеты «СберВклад» и «Лучший %». 

Сбербанк объявил о временной остановке приема новых заявок на ипотечные кредиты в рамках программы семейной ипотеки. Тем не менее, заинтересованные граждане все еще могут выразить свое желание принять участие в данной программе. Основанием для этого решения стало достижение установленного лимита поданных заявок. 

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Сбербанк повысил до 22% годовых ставку по вкладам. Максимальный ее размер будет доступен премиальным клиентам при соблюдении определенных условий. Об этом сообщили в пресс-службе банка.  «Повышаем ставки по вкладам до 22%», — говорится в telegram-канале банка. Отмечается, что максимальная ставка будет доступна для премиальных клиентов. При этом у них не должны быть приобретены пакеты «СберПервый» и «СберПремьер». Со ставкой до 21% годовых клиенты могут пакеты «СберВклад» и «Лучший %».  Сбербанк объявил о временной остановке приема новых заявок на ипотечные кредиты в рамках программы семейной ипотеки. Тем не менее, заинтересованные граждане все еще могут выразить свое желание принять участие в данной программе. Основанием для этого решения стало достижение установленного лимита поданных заявок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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