В Магнитогорске не заметили трехбалльное землетрясение

Жители Магнитогорска Челябинской области не заметили землетрясение мощностью свыше трех баллов, которое произошло 29 октября. Приборы зарегистрировали колебания 7,3 класса, сообщает Казахстанский национальный центр.
«29 октября в 8:13 утра к северу от Магнитогорска зафиксированы толчки силой 3,1 балла. Класс колебаний 7,1», — говорится в сводке центра. Сообщения о толчках, которые ощутили жители региона, обнаружить не удалось.
Челябинская область за последние несколько лет потеряла статус сейсмобезопасного региона. Только в начале 2024 года в области произошло семь землетрясений подряд. Магнитуда череды подземных толчков достигла 3,6 единиц.
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