В Магнитогорске не заметили трехбалльное землетрясение

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Ночь музеев в Л52. Екатеринбург , сейсмограф, землетрясение
Мощность землетрясений расценивается по множеству показателей Фото:

Жители Магнитогорска Челябинской области не заметили землетрясение мощностью свыше трех баллов, которое произошло 29 октября. Приборы зарегистрировали колебания 7,3 класса, сообщает Казахстанский национальный центр.

«29 октября в 8:13 утра к северу от Магнитогорска зафиксированы толчки силой 3,1 балла. Класс колебаний 7,1», — говорится в сводке центра. Сообщения о толчках, которые ощутили жители региона, обнаружить не удалось.

Челябинская область за последние несколько лет потеряла статус сейсмобезопасного региона. Только в начале 2024 года в области произошло семь землетрясений подряд. Магнитуда череды подземных толчков достигла 3,6 единиц.

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Жители Магнитогорска Челябинской области не заметили землетрясение мощностью свыше трех баллов, которое произошло 29 октября. Приборы зарегистрировали колебания 7,3 класса, сообщает Казахстанский национальный центр. «29 октября в 8:13 утра к северу от Магнитогорска зафиксированы толчки силой 3,1 балла. Класс колебаний 7,1», — говорится в сводке центра. Сообщения о толчках, которые ощутили жители региона, обнаружить не удалось. Челябинская область за последние несколько лет потеряла статус сейсмобезопасного региона. Только в начале 2024 года в области произошло семь землетрясений подряд. Магнитуда череды подземных толчков достигла 3,6 единиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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