Mash: в России еще сильнее взлетят цены на яйца

Куриные яйца в России могут подорожать минимум на 10% из-за увеличения стоимости комбикорма и расходных материалов, а также из-за повышенного спроса. Информация о предстоящем повышении цен уже поступила от производителей к торговым сетям, сообщают источники.
«Куриные яйца могут снова подорожать — минимум на 10%. Причина: возросшая цена на комбикорм и расходники + повышенный спрос. Лето закончилось, яйца стали покупать больше, поэтому, по нашей информации, торговые сети уже получили неприятные письма от производств о скором подорожании», — пишет telegram-канал Mash.
Розничные цены на яйца могут возрасти до 85–90 рублей за десяток против текущих 75–80 рублей. Это связано с окончанием лета, когда традиционно наблюдается увеличение спроса на яйца.
В прошлом году аналогичный рост цен привел к значительному увеличению выручки крупнейших производителей яиц. Например, птицефабрика «Окская» увеличила свою выручку на два миллиарда рублей. В ответ на предыдущие случаи резкого увеличения цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пристально следит за ситуацией, чтобы предотвратить необоснованный рост цен и дефицит продукции на рынке.
Ранее Минсельхоз РФ сообщало, что средняя цена на яйца снизилась на 20% с начала года. По информации ведомства, в то время как отдельные производители могут повышать цены, общие данные указывают на уменьшение отпускных цен на куриные яйца первой и второй категорий на 20,6% и 26,6% соответственно. В результате, средняя цена десятка яиц в России достигла 75,1 и 61 рубля.
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