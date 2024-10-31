Конституционный суд разочаровал экс-хозяев «Макфы», ЧЭМК и «Арианта»

КС РФ сделал неустановленными сроки давности по искам прокуроров о конфискации

Конституционный суд не помог экс-губернатору Михаилу Юревичу в спасении активов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Установленные Гражданским кодексом сроки давности не будут применяться к искам прокуратуры об изъятии в доход государства имущества, полученного путем коррупции. Так решил 31 октября Конституционный суд России. Это ставит крест на расчетах юристов экс-владельцев национализированных челябинских компаний — ЧЭМК, «Макфы» и «Арианта».

Такие активы могут быть национализированы спустя неограниченное количество лет. В том числе речь идет о тех из них, которые были частично или полностью преобразованы за прошедшее время.

«В действующем законодательном регулировании какой-либо срок, ограничивающий возможность прокурором подачи искового заявления с требованиями об обращения в доход РФ такого имущества, считается неустановленным», — резюмировал председатель КС РФ Зорькин.

Суд подчеркнул, что коррупционеры зачастую скрывают нарушения, мешая проверкам за счет имеющейся у них власти, депутатской (и иной) неприкосновенности, связей и влияния на госструктуры. Соответственно, гражданское общество воспринимает исковую давность в таких случаях как поощрение коррупции — отказ государства от защиты конституционного строя, освобождение коррупционера от преследования, узаконивание неправомерно нажитого.

Решение Конституционного суда — окончательное и обжалованию не подлежит. По мнению Зорькина, оно делает бессмысленным и бесперспективным коррупционное обогащение, поскольку имущество и деньги могут быть изъяты у преступников в любое время.

По требованию Генпрокуратуры РФ национализированы три крупных челябинских холдинга — Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), «Ариант» и «Макфа». Все активы переданы Росимушеству, а управляет ими Россельхозбанк. Поводом для национализации «Макфы» стал тот факт, что основатели холдинга экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов являются фигурантами уголовных коррупционных дел. Причиной национализации ЧЭМК и «Арианта» стали, как считают в Генпрокуратуре, нарушеня в процессе приватизации. Экс-владельцы национализированных холдингов оспаривают решения судов.