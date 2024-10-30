Мэрия Сургута сама привлекла ФСБ для проведения обысков и выемки документов. В администрации официально прокомментировали URA.RU, что мероприятие являлось плановым, а перед этим чиновники проводили внутренний финансовый аудит в части взаимодействия департамента образования с детскими садами, которые получают субсидии из бюджета Югры.
«Сотрудники правоохранительных органов проводят плановые оперативные мероприятия с привлечением специалистов департамента образования города. Основанием послужила плановая внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности департамента образования контрольно-ревизионным управлением администрации в части взаимодействия с частными детскими садами. Субсидирование которых осуществляется за счет средств, предоставляемых бюджету города из бюджета ХМАО», — прокомментировали в мэрии.
В администрации дополнительно уточнили, что в городе действуют восемь частных детских садов. «Информация о выявленных нарушениях была направлена в надзорные органы. Все запрашиваемые документы правоохранительным органам предоставлены», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало о проведении обысков в администрации города. Сотрудники ФСБ изъяли документы в департаменте образования.
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