30 октября 2024

Мэрия Сургута сама привлекла ФСБ для проведения обысков и выемки документов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проверили департамент образования после внутреннего аудита мэрии Сургута
Силовики проверили департамент образования после внутреннего аудита мэрии Сургута Фото:

Мэрия Сургута сама привлекла ФСБ для проведения обысков и выемки документов. В администрации официально прокомментировали URA.RU, что мероприятие являлось плановым, а перед этим чиновники проводили внутренний финансовый аудит в части взаимодействия департамента образования с детскими садами, которые получают субсидии из бюджета Югры.

«Сотрудники правоохранительных органов проводят плановые оперативные мероприятия с привлечением специалистов департамента образования города. Основанием послужила плановая внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности департамента образования контрольно-ревизионным управлением администрации в части взаимодействия с частными детскими садами. Субсидирование которых осуществляется за счет средств, предоставляемых бюджету города из бюджета ХМАО», — прокомментировали в мэрии.

В администрации дополнительно уточнили, что в городе действуют восемь частных детских садов. «Информация о выявленных нарушениях была направлена в надзорные органы. Все запрашиваемые документы правоохранительным органам предоставлены», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о проведении обысков в администрации города. Сотрудники ФСБ изъяли документы в департаменте образования.

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Мэрия Сургута сама привлекла ФСБ для проведения обысков и выемки документов. В администрации официально прокомментировали URA.RU, что мероприятие являлось плановым, а перед этим чиновники проводили внутренний финансовый аудит в части взаимодействия департамента образования с детскими садами, которые получают субсидии из бюджета Югры. «Сотрудники правоохранительных органов проводят плановые оперативные мероприятия с привлечением специалистов департамента образования города. Основанием послужила плановая внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности департамента образования контрольно-ревизионным управлением администрации в части взаимодействия с частными детскими садами. Субсидирование которых осуществляется за счет средств, предоставляемых бюджету города из бюджета ХМАО», — прокомментировали в мэрии. В администрации дополнительно уточнили, что в городе действуют восемь частных детских садов. «Информация о выявленных нарушениях была направлена в надзорные органы. Все запрашиваемые документы правоохранительным органам предоставлены», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о проведении обысков в администрации города. Сотрудники ФСБ изъяли документы в департаменте образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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