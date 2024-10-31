Пермский экс-мэр Кабанов назвал причину своего ухода

Пермский экс-мэр Кабанов покинул должность из-за здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кабанов покинул пост 31 октября
Кабанов покинул пост 31 октября Фото:

Бывший глава Сивинского муниципального округа (Пермский край) Юрий Кабанов подал в отставку, потому что ему предстоит пройти курс лечения. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Решение досрочно сложить полномочия связано с необходимостью пройти курс лечения. Продолжительный срок нахождения на руководящей работе, к сожалению, здоровья не добавляет», — отметил Кабанов.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Сивинского округа написал заявление об увольнении по собственному желанию. Дума муниципалитета его рассмотрела на заседании 31 октября. Депутаты поддержали решение Кабанова. Временно исполняющим обязанности главы округа назначили Алексея Чурсова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава Сивинского муниципального округа (Пермский край) Юрий Кабанов подал в отставку, потому что ему предстоит пройти курс лечения. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Решение досрочно сложить полномочия связано с необходимостью пройти курс лечения. Продолжительный срок нахождения на руководящей работе, к сожалению, здоровья не добавляет», — отметил Кабанов. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Сивинского округа написал заявление об увольнении по собственному желанию. Дума муниципалитета его рассмотрела на заседании 31 октября. Депутаты поддержали решение Кабанова. Временно исполняющим обязанности главы округа назначили Алексея Чурсова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...