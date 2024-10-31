Пермский экс-мэр Кабанов назвал причину своего ухода

Бывший глава Сивинского муниципального округа (Пермский край) Юрий Кабанов подал в отставку, потому что ему предстоит пройти курс лечения. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Решение досрочно сложить полномочия связано с необходимостью пройти курс лечения. Продолжительный срок нахождения на руководящей работе, к сожалению, здоровья не добавляет», — отметил Кабанов.
Ранее URA.RU рассказало, что мэр Сивинского округа написал заявление об увольнении по собственному желанию. Дума муниципалитета его рассмотрела на заседании 31 октября. Депутаты поддержали решение Кабанова. Временно исполняющим обязанности главы округа назначили Алексея Чурсова.
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