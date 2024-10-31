Украинская энергокомпания попросила США арестовать имущество России

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Украина направила запросы в США и Великобританию об аресте госимущества РФ
Украина направила запросы в США и Великобританию об аресте госимущества РФ Фото:

Украинская энергокомпания «Нафтогаз» запросила у Великобритании и США арест российского госимущества. Об этом сообщила представитель компании Владислава Смолинска.

«Украинская компания направила аналогичный запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество», — рассказала Владислава Смолинска в беседе с финским изданием Ilta-Sanomat, ее слова передает РИА Новости. Представитель компании добавила со ссылкой на данные «Нафтогаза», что запросы об аресте были поданы, в частности, в Великобританию и США, однако полный список стран не оглашается.

В августе 2024 года суд Хельсинки арестовал более чем 40 объектов российской недвижимости на сумму около пяти миллиардов долларов. Арест наложен в соответствии с иском шести украинских энергетических компаний, в том числе «Нафтогаза». Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что этот арест не является политическим вопросом, пишет MK.RU.

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Украинская энергокомпания «Нафтогаз» запросила у Великобритании и США арест российского госимущества. Об этом сообщила представитель компании Владислава Смолинска. «Украинская компания направила аналогичный запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество», — рассказала Владислава Смолинска в беседе с финским изданием Ilta-Sanomat, ее слова передает РИА Новости. Представитель компании добавила со ссылкой на данные «Нафтогаза», что запросы об аресте были поданы, в частности, в Великобританию и США, однако полный список стран не оглашается. В августе 2024 года суд Хельсинки арестовал более чем 40 объектов российской недвижимости на сумму около пяти миллиардов долларов. Арест наложен в соответствии с иском шести украинских энергетических компаний, в том числе «Нафтогаза». Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что этот арест не является политическим вопросом, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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