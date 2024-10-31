Украинская энергокомпания попросила США арестовать имущество России

Украинская энергокомпания «Нафтогаз» запросила у Великобритании и США арест российского госимущества. Об этом сообщила представитель компании Владислава Смолинска.
«Украинская компания направила аналогичный запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество», — рассказала Владислава Смолинска в беседе с финским изданием Ilta-Sanomat, ее слова передает РИА Новости. Представитель компании добавила со ссылкой на данные «Нафтогаза», что запросы об аресте были поданы, в частности, в Великобританию и США, однако полный список стран не оглашается.
В августе 2024 года суд Хельсинки арестовал более чем 40 объектов российской недвижимости на сумму около пяти миллиардов долларов. Арест наложен в соответствии с иском шести украинских энергетических компаний, в том числе «Нафтогаза». Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что этот арест не является политическим вопросом, пишет MK.RU.
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