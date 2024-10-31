Пермским властям не удалось найти перевозчиков на автобусные маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подрядчики отказываются участвовать в закупках
Подрядчики отказываются участвовать в закупках Фото:

В Перми подвели итоги конкурсов по выбору подрядчиков для пассажирских перевозок в городских автобусах. Компании, оказывающие такие услуги, не подали ни одной заявки.

«Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на маршруте № 15 „Южная — Детский дом культуры имени Кирова — Центральный рынок“. Начальная цена контракта — 1,5 млн рублей. Закупка не состоялась», — сказано на сайте госзакупок.

Также власти не смогли найти подрядчика на маршрут № 32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок» и № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон». Один перевозчик все же подал заявку, но она не соответствовала требованиям.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подвели итоги конкурсов на обслуживание семи автобусных маршрутов. На них заявилось по одному участнику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми подвели итоги конкурсов по выбору подрядчиков для пассажирских перевозок в городских автобусах. Компании, оказывающие такие услуги, не подали ни одной заявки. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на маршруте № 15 „Южная — Детский дом культуры имени Кирова — Центральный рынок“. Начальная цена контракта — 1,5 млн рублей. Закупка не состоялась», — сказано на сайте госзакупок. Также власти не смогли найти подрядчика на маршрут № 32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок» и № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон». Один перевозчик все же подал заявку, но она не соответствовала требованиям. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подвели итоги конкурсов на обслуживание семи автобусных маршрутов. На них заявилось по одному участнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...