Пермским властям не удалось найти перевозчиков на автобусные маршруты

В Перми подвели итоги конкурсов по выбору подрядчиков для пассажирских перевозок в городских автобусах. Компании, оказывающие такие услуги, не подали ни одной заявки.
«Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на маршруте № 15 „Южная — Детский дом культуры имени Кирова — Центральный рынок“. Начальная цена контракта — 1,5 млн рублей. Закупка не состоялась», — сказано на сайте госзакупок.
Также власти не смогли найти подрядчика на маршрут № 32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок» и № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон». Один перевозчик все же подал заявку, но она не соответствовала требованиям.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подвели итоги конкурсов на обслуживание семи автобусных маршрутов. На них заявилось по одному участнику.
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