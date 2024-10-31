На сколько в России подорожало сливочное масло

«Контур.Маркет»: сливочное масло подорожало на 24% за октябрь
© Служба новостей «URA.RU»
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В Архангельской области и Красноярском крае сливочное масло подорожало на 60% по сравнению с 2023 годом
В Архангельской области и Красноярском крае сливочное масло подорожало на 60% по сравнению с 2023 годом Фото:

Пачка сливочного масла в 180 грамм в среднем подорожала в октябре 2024 на 24% в сравнении с предыдущим годом. Это следует из исследования «Контур.Маркета».

«Средняя стоимость упаковки сливочного масла массой 180 грамм в октябре 2024 года составила 184 рубля, это на 24% дороже, чем в октябре 2023 года», — сообщили в ТАСС со ссылкой на исследование, в котором было проанализировано 3,8 миллионов чеков за октябрь 2024 года. В агентстве подчеркнули, что наибольший рост цены на масло произошел в Красноярском крае и Архангельской области — там пачка подорожала на 60%. 

В Томской области она подорожала на 51%, в Сахалинской — на 42%. Самый малый прирост стоимости оказался в Краснодарском крае — 3%, в Ставропольском крае и Якутии — 4%. 

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Пачка сливочного масла в 180 грамм в среднем подорожала в октябре 2024 на 24% в сравнении с предыдущим годом. Это следует из исследования «Контур.Маркета». «Средняя стоимость упаковки сливочного масла массой 180 грамм в октябре 2024 года составила 184 рубля, это на 24% дороже, чем в октябре 2023 года», — сообщили в ТАСС со ссылкой на исследование, в котором было проанализировано 3,8 миллионов чеков за октябрь 2024 года. В агентстве подчеркнули, что наибольший рост цены на масло произошел в Красноярском крае и Архангельской области — там пачка подорожала на 60%.  В Томской области она подорожала на 51%, в Сахалинской — на 42%. Самый малый прирост стоимости оказался в Краснодарском крае — 3%, в Ставропольском крае и Якутии — 4%. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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