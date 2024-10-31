На сколько в России подорожало сливочное масло

Пачка сливочного масла в 180 грамм в среднем подорожала в октябре 2024 на 24% в сравнении с предыдущим годом. Это следует из исследования «Контур.Маркета».
«Средняя стоимость упаковки сливочного масла массой 180 грамм в октябре 2024 года составила 184 рубля, это на 24% дороже, чем в октябре 2023 года», — сообщили в ТАСС со ссылкой на исследование, в котором было проанализировано 3,8 миллионов чеков за октябрь 2024 года. В агентстве подчеркнули, что наибольший рост цены на масло произошел в Красноярском крае и Архангельской области — там пачка подорожала на 60%.
В Томской области она подорожала на 51%, в Сахалинской — на 42%. Самый малый прирост стоимости оказался в Краснодарском крае — 3%, в Ставропольском крае и Якутии — 4%.
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