Ozon отменяет главное преимущество перед другими маркетплейсами

С 1 ноября маркетплейс Ozon изменит условия оплаты товаров при получении, оставив эту возможность только для fashion-категорий. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Такое решение было принято на основании внутреннего анализа, который показал, что данная функция востребована именно в этом сегменте.
«С 1 ноября опция оплаты при получении останется доступной при покупке товаров fashion-категорий, а также для ряда товаров, которые покупателю важно примерить или оценить визуально. К примеру, для спортивной одежды и инвентаря — коньков, бутсов, лыжных ботинок и других похожих позиций», — рассказали представители компании в беседе с РБК.
По их словам, изменение условий оплаты поможет улучшить экономику продавцов в преддверии высокого сезона, когда активно предоставляются скидки, и оптимизировать расходы на логистику. Также отмечается, что для всех остальных категорий товаров с 1 ноября нужно будет оплачивать заказы при оформлении, так как во время тестирования большинство покупателей не использовали опцию постоплаты. Клиенты, оформившие заказы с возможностью оплаты при получении до 31 октября включительно, будут иметь возможность оплатить свои покупки на пунктах выдачи даже после указанной даты.
При этом на других маркетплейсах для оплаты товара при получении необходимо сделать заказ на определенную сумма или иметь высокий процент выкупа на платформе. Ozon же раньше позволял оплачивать покупки при получении без дополнительных действий, что было его значительным преимуществом перед остальными маркетплейсами.
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