По ключевой транспортной артерии в Одесской области нанесен удар

31 октября 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

Мост проходит через поселок Затока (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU По железнодорожному мосту в Одесской области в ночь на 31 октября нанесен ракетный удар. Мост проходит через поселок Затока и является ключевой транспортной артерией ВСУ на этом участке фронта. Об этом сообщили в силовых структурах на условиях анонимности. «Ночью нанесен ракетный удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Он выступал одной из ключевых транспортных артерий в интересах ВСУ на южном участке фронта», — сказал источник. Его слова передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По железнодорожному мосту в Одесской области в ночь на 31 октября нанесен ракетный удар. Мост проходит через поселок Затока и является ключевой транспортной артерией ВСУ на этом участке фронта. Об этом сообщили в силовых структурах на условиях анонимности. «Ночью нанесен ракетный удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Он выступал одной из ключевых транспортных артерий в интересах ВСУ на южном участке фронта», — сказал источник. Его слова передает ТАСС.