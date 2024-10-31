По ключевой транспортной артерии в Одесской области нанесен удар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний звонок, 24.05.2024. Пермь, мост, небо, ограждение, отдых, река, забор, коммунальный мост, облачность, кама
Мост проходит через поселок Затока (архивное фото) Фото:

По железнодорожному мосту в Одесской области в ночь на 31 октября нанесен ракетный удар. Мост проходит через поселок Затока и является ключевой транспортной артерией ВСУ на этом участке фронта. Об этом сообщили в силовых структурах на условиях анонимности.

«Ночью нанесен ракетный удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Он выступал одной из ключевых транспортных артерий в интересах ВСУ на южном участке фронта», — сказал источник. Его слова передает ТАСС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По железнодорожному мосту в Одесской области в ночь на 31 октября нанесен ракетный удар. Мост проходит через поселок Затока и является ключевой транспортной артерией ВСУ на этом участке фронта. Об этом сообщили в силовых структурах на условиях анонимности. «Ночью нанесен ракетный удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Он выступал одной из ключевых транспортных артерий в интересах ВСУ на южном участке фронта», — сказал источник. Его слова передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...