По ключевой транспортной артерии в Одесской области нанесен удар

Мост проходит через поселок Затока (архивное фото)
По железнодорожному мосту в Одесской области в ночь на 31 октября нанесен ракетный удар. Мост проходит через поселок Затока и является ключевой транспортной артерией ВСУ на этом участке фронта. Об этом сообщили в силовых структурах на условиях анонимности.
«Ночью нанесен ракетный удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Он выступал одной из ключевых транспортных артерий в интересах ВСУ на южном участке фронта», — сказал источник. Его слова передает ТАСС.
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