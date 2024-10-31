В ХМАО в два раза увеличат траты на ремонт и строительство дорог

В правительстве ХМАО планируют в два раза увеличить затраты на ремонт и строительство дорог в следующем году. Такое увеличение расходов внесли в проет бюджета на 2025 год и плановые периоды 2026, 2027 годов, сообщил глава округа Руслан Кухарук.
«Двукратное увеличение средств на ремонт и строительство дорог регионального и местного значения. Эти и другие важные направления предусмотрены в проекте бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Также в проекте бюджета предусмотрели строительство 44 новых объектов, расселение многоквартирных жилых домов, признанных аварийными с 2017 по 2022 годы и поддержка участников, ветеранов СВО и их семей.
Проект бюджета ХМАО на 2025 год и плановые периоды 2025, 2027 годов уже приняли в окружном правительстве. Теперь его обсудят с депутатами на заседании окружной думы.
Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук назвал приоритеты бюджета ХМАО на 2025 год. Он ориентирован на улучшение качества жизни югорчан.
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