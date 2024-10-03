Кухарук назвал приоритеты бюджета ХМАО на 2025 год

Бюджет ХМАО на 2025 год, а также плановые 2026 и 2027 годы ориентирован на улучшение качества жизни югорчан. Об этом в соцсети заявил губернатор округа Руслан Кухарук.
«На заседании комиссии по бюджетным проектировкам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотрели проект основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики региона. При формировании главного финансового документа округа делаем упор на улучшение качества жизни югорчан», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Он отметил, что для этого необходимо продолжать создавать комфортные условия для развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства. Также определены основные направления финансирования. В их число вошли помощь участникам СВО и членам их семей, капитальный ремонт дорог, увеличение соцвыплат, повышение зарплат работникам бюджетной сферы, восстановление инфраструктуры в подшефной Макеевке и реализация новой адресной программы переселения из аварийного жилья. При формировании бюджета учитывается и мнение жителей округа.
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