Кухарук назвал приоритеты бюджета ХМАО на 2025 год

Кухарук: бюджет ХМАО на 2025 год призван повысить качество жизни югорчан
© Служба новостей «URA.RU»
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При формировании бюджета будут учитываться запросы жителей
При формировании бюджета будут учитываться запросы жителей Фото:

Бюджет ХМАО на 2025 год, а также плановые 2026 и 2027 годы ориентирован на улучшение качества жизни югорчан. Об этом в соцсети заявил губернатор округа Руслан Кухарук.

«На заседании комиссии по бюджетным проектировкам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотрели проект основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики региона. При формировании главного финансового документа округа делаем упор на улучшение качества жизни югорчан», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Он отметил, что для этого необходимо продолжать создавать комфортные условия для развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства. Также определены основные направления финансирования. В их число вошли помощь участникам СВО и членам их семей, капитальный ремонт дорог, увеличение соцвыплат, повышение зарплат работникам бюджетной сферы, восстановление инфраструктуры в подшефной Макеевке и реализация новой адресной программы переселения из аварийного жилья. При формировании бюджета учитывается и мнение жителей округа.

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Бюджет ХМАО на 2025 год, а также плановые 2026 и 2027 годы ориентирован на улучшение качества жизни югорчан. Об этом в соцсети заявил губернатор округа Руслан Кухарук. «На заседании комиссии по бюджетным проектировкам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотрели проект основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики региона. При формировании главного финансового документа округа делаем упор на улучшение качества жизни югорчан», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Он отметил, что для этого необходимо продолжать создавать комфортные условия для развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства. Также определены основные направления финансирования. В их число вошли помощь участникам СВО и членам их семей, капитальный ремонт дорог, увеличение соцвыплат, повышение зарплат работникам бюджетной сферы, восстановление инфраструктуры в подшефной Макеевке и реализация новой адресной программы переселения из аварийного жилья. При формировании бюджета учитывается и мнение жителей округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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