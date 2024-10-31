Сбербанк запустил срочный вклад с рекордной доходностью

С 1 ноября Сбербанк предлагает клиентам новый срочный вклад «Забота о будущем» с высокой доходностью в 25% годовых. Как сообщили в пресс-службе банка «РБК Инвестициям», условием получения такой ставки является участие в программе долгосрочных сбережений от «СберНПФ» на сумму, равную сумме вклада. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей, а сроки размещения могут быть тремя месяцами, полугодом или годом.
«Чтобы помочь людям достигать их краткосрочные финансовые цели — накопить, например, на летний отпуск или дорогие покупки, — мы дополнили продуктовую линейку новым решением. Теперь при пополнении ПДС наши клиенты смогут оформить вклад с доходностью 25% годовых», — прокомментировал Руслан Вестеровский, старший вице-президент и руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.
Отмечается, что для поддержания высокой процентной ставки необходимо одновременно пополнять ПДС и вклад «Забота о будущем». В случае досрочного закрытия вклада или расторжения договора долгосрочных сбережений, процентная ставка будет снижена. Это предложение направлено на стимулирование долгосрочного планирования финансовых целей клиентов.
Сбербанк объявил о повышении процентной ставки по вкладам до 22% в год. Данные условия будут доступны для клиентов премиум-класса при выполнении определенных критериев. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы банка.
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