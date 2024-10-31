31 октября 2024

Звезда российской эстрады спела в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге выступил Сергей Лазарев с шоу «Я не боюсь»
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Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, лазарев сергей
Сергей Лазарев выступил при полных трибунах Фото:

В Екатеринбурге на площадке «МТС Live Холл» спела звезда российской эстрады — Сергей Лазарев. Видео с концерта появились в соцсетях.

«Секунды до выхода Сергея Лазарева», — передавал telegram-канал «Екатеринбург-ЭКСПО». Вечером 31 октября Лазарев выступил со своим шоу «Я не боюсь», где были его хиты и песни из последнего альбома «Я видел свет». По данным сайта артиста, все билеты на этот концерт в Екатеринбурге были распроданы. Вместимость зала составляет около пяти тысяч зрителей.

На этой же площадке 29 октября концерт отыграла известная певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт). Она для своего шоу сменила несколько экстравагантных нарядов.

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В Екатеринбурге на площадке «МТС Live Холл» спела звезда российской эстрады — Сергей Лазарев. Видео с концерта появились в соцсетях. «Секунды до выхода Сергея Лазарева», — передавал telegram-канал «Екатеринбург-ЭКСПО». Вечером 31 октября Лазарев выступил со своим шоу «Я не боюсь», где были его хиты и песни из последнего альбома «Я видел свет». По данным сайта артиста, все билеты на этот концерт в Екатеринбурге были распроданы. Вместимость зала составляет около пяти тысяч зрителей. На этой же площадке 29 октября концерт отыграла известная певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт). Она для своего шоу сменила несколько экстравагантных нарядов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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