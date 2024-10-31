В Екатеринбурге на площадке «МТС Live Холл» спела звезда российской эстрады — Сергей Лазарев. Видео с концерта появились в соцсетях.
«Секунды до выхода Сергея Лазарева», — передавал telegram-канал «Екатеринбург-ЭКСПО». Вечером 31 октября Лазарев выступил со своим шоу «Я не боюсь», где были его хиты и песни из последнего альбома «Я видел свет». По данным сайта артиста, все билеты на этот концерт в Екатеринбурге были распроданы. Вместимость зала составляет около пяти тысяч зрителей.
На этой же площадке 29 октября концерт отыграла известная певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт). Она для своего шоу сменила несколько экстравагантных нарядов.
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