28 октября 2024

Певица Zivert в экстравагантных нарядах выступила в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге с хитами выступила певица Zivert
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, zivert, зиверт юлия
Zivert сменила несколько нарядов на концерте в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на площадке «МТС Live Холл» выступила известная певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт), которая сменила несколько экстравагантных нарядов по ходу концерта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На сцене МТС Live Hall встречаем Zivert», — передает telegram-канал «Екатеринбург-ЭКСПО». Сначала артистка вышла в сверкающем коричневом костюме, сделанном под кожу крокодила. В нем она спела песню «Счастье». Для хита «Beverly Hills» Zivert переоделась в черную шубу и темные очки. За ней подтанцовка тоже была в разных шубах. В части концерта, на которую пришлось исполнение популярной песни «Зеленые волны», певица была в платье с открытыми плечами и выглядывающими из-под юбки велосипедками.

Ранее звездный стилист Николай Овечкин, который одевает популярных певиц Zivert и ANNA ASTI, назвал Екатеринбург самым стильным городом России. По его словам, в столице Урала каждый третий человек — стилист, и они есть даже у собак.

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В Екатеринбурге на площадке «МТС Live Холл» выступила известная певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт), которая сменила несколько экстравагантных нарядов по ходу концерта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На сцене МТС Live Hall встречаем Zivert», — передает telegram-канал «Екатеринбург-ЭКСПО». Сначала артистка вышла в сверкающем коричневом костюме, сделанном под кожу крокодила. В нем она спела песню «Счастье». Для хита «Beverly Hills» Zivert переоделась в черную шубу и темные очки. За ней подтанцовка тоже была в разных шубах. В части концерта, на которую пришлось исполнение популярной песни «Зеленые волны», певица была в платье с открытыми плечами и выглядывающими из-под юбки велосипедками. Ранее звездный стилист Николай Овечкин, который одевает популярных певиц Zivert и ANNA ASTI, назвал Екатеринбург самым стильным городом России. По его словам, в столице Урала каждый третий человек — стилист, и они есть даже у собак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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