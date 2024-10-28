Певица Zivert в экстравагантных нарядах выступила в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге с хитами выступила певица Zivert

29 октября 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Zivert сменила несколько нарядов на концерте в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на площадке «МТС Live Холл» выступила известная певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт), которая сменила несколько экстравагантных нарядов по ходу концерта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На сцене МТС Live Hall встречаем Zivert», — передает telegram-канал «Екатеринбург-ЭКСПО». Сначала артистка вышла в сверкающем коричневом костюме, сделанном под кожу крокодила. В нем она спела песню «Счастье». Для хита «Beverly Hills» Zivert переоделась в черную шубу и темные очки. За ней подтанцовка тоже была в разных шубах. В части концерта, на которую пришлось исполнение популярной песни «Зеленые волны», певица была в платье с открытыми плечами и выглядывающими из-под юбки велосипедками. Ранее звездный стилист Николай Овечкин, который одевает популярных певиц Zivert и ANNA ASTI, назвал Екатеринбург самым стильным городом России. По его словам, в столице Урала каждый третий человек — стилист, и они есть даже у собак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на площадке «МТС Live Холл» выступила известная певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт), которая сменила несколько экстравагантных нарядов по ходу концерта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На сцене МТС Live Hall встречаем Zivert», — передает telegram-канал «Екатеринбург-ЭКСПО». Сначала артистка вышла в сверкающем коричневом костюме, сделанном под кожу крокодила. В нем она спела песню «Счастье». Для хита «Beverly Hills» Zivert переоделась в черную шубу и темные очки. За ней подтанцовка тоже была в разных шубах. В части концерта, на которую пришлось исполнение популярной песни «Зеленые волны», певица была в платье с открытыми плечами и выглядывающими из-под юбки велосипедками. Ранее звездный стилист Николай Овечкин, который одевает популярных певиц Zivert и ANNA ASTI, назвал Екатеринбург самым стильным городом России. По его словам, в столице Урала каждый третий человек — стилист, и они есть даже у собак.