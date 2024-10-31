31 октября 2024

Губернатор Богомаз: БПЛА Украины атаковал жилой дом в Брянске

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После атаки БПЛА есть один пострадавший
После атаки БПЛА есть один пострадавший Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

БПЛА атаковал многоквартирный дом в Брянске, в результате есть один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель», — заявил Богомаз в своем telegram-канале. Губернатор также сообщил, что на одном из этажей дома повреждены балкон и окна, а также фасад здания.

Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях атаки будет уточняться.

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БПЛА атаковал многоквартирный дом в Брянске, в результате есть один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель», — заявил Богомаз в своем telegram-канале. Губернатор также сообщил, что на одном из этажей дома повреждены балкон и окна, а также фасад здания. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях атаки будет уточняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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