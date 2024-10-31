Губернатор Богомаз: БПЛА Украины атаковал жилой дом в Брянске

После атаки БПЛА есть один пострадавший
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
БПЛА атаковал многоквартирный дом в Брянске, в результате есть один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель», — заявил Богомаз в своем telegram-канале. Губернатор также сообщил, что на одном из этажей дома повреждены балкон и окна, а также фасад здания.
Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях атаки будет уточняться.
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