В ХМАО Госавтоинспекция устроила массовую проверку грузовиков

В Сургутском районе (ХМАО) сотрудники Госавтоинспекции устроили массовую проверку грузовых автомобилей. По итогу проверки было пресечено 70 нарушений, сообщили в подразделении МВД.
«На территории Сургутского района сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по проверке грузового транспорта. По итогам работы сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 70 административных правонарушений», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции.
Сотрудники обращали внимание на соответствие конструкции грузовиков и их прицепов техрегламенту, соблюдение режима туда и отдыха. Также проверяли автомобили на наличие тахографа.
Ранее URA.RU сообщало о массовом рейде на «трассе смерти» в ХМАО. Тогда всех водителей останавливали и проверяли на трезвость.
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