31 октября 2024

В ХМАО Госавтоинспекция устроила массовую проверку грузовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы проверяли грузовые автомобили на соответствие техническому регламенту
Инспекторы проверяли грузовые автомобили на соответствие техническому регламенту Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) сотрудники Госавтоинспекции устроили массовую проверку грузовых автомобилей. По итогу проверки было пресечено 70 нарушений, сообщили в подразделении МВД.

«На территории Сургутского района сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по проверке грузового транспорта. По итогам работы сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 70 административных правонарушений», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции. 

Сотрудники обращали внимание на соответствие конструкции грузовиков и их прицепов техрегламенту, соблюдение режима туда и отдыха. Также проверяли автомобили на наличие тахографа. 

Ранее URA.RU сообщало о массовом рейде на «трассе смерти» в ХМАО. Тогда всех водителей останавливали и проверяли на трезвость. 

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В Сургутском районе (ХМАО) сотрудники Госавтоинспекции устроили массовую проверку грузовых автомобилей. По итогу проверки было пресечено 70 нарушений, сообщили в подразделении МВД. «На территории Сургутского района сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по проверке грузового транспорта. По итогам работы сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 70 административных правонарушений», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции.  Сотрудники обращали внимание на соответствие конструкции грузовиков и их прицепов техрегламенту, соблюдение режима туда и отдыха. Также проверяли автомобили на наличие тахографа.  Ранее URA.RU сообщало о массовом рейде на «трассе смерти» в ХМАО. Тогда всех водителей останавливали и проверяли на трезвость. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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