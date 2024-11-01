Над регионами России сбили 88 украинских БПЛА за сутки

01 ноября 2024 в 05:54 Размер текста - 17 +

Украинские дроны уничтожили средствами ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные сбили за сутки 88 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. «С помощью ПВО было сбито за 31 октября 88 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 67 беспилотников уничтожены днем, 21 — в ночное время», — заявляют в военном ведомстве. Отмечается, что украинские дроны за сутки атаковали шесть российских регионов. Это Курская, Брянская, Белгородская, Орловская, Ростовская области и Республика Крым. Минобороны раскрыло детали массовой атаки БПЛА на Россию вечером 31 октября. В ведомстве пояснили, что средствами противовоздушной обороны было сбито 20 украинских дронов над Курской областью, 13 дронов над Брянской областью, четыре дрона над Орловской областью, три дрона над Белгородской областью и один дрон над территорией Республики Крым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные сбили за сутки 88 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. «С помощью ПВО было сбито за 31 октября 88 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 67 беспилотников уничтожены днем, 21 — в ночное время», — заявляют в военном ведомстве. Отмечается, что украинские дроны за сутки атаковали шесть российских регионов. Это Курская, Брянская, Белгородская, Орловская, Ростовская области и Республика Крым. Минобороны раскрыло детали массовой атаки БПЛА на Россию вечером 31 октября. В ведомстве пояснили, что средствами противовоздушной обороны было сбито 20 украинских дронов над Курской областью, 13 дронов над Брянской областью, четыре дрона над Орловской областью, три дрона над Белгородской областью и один дрон над территорией Республики Крым.