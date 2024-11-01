Над регионами России сбили 88 украинских БПЛА за сутки

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Украинские дроны уничтожили средствами ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сбили за сутки 88 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«С помощью ПВО было сбито за 31 октября 88 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 67 беспилотников уничтожены днем, 21 — в ночное время», — заявляют в военном ведомстве.

Отмечается, что украинские дроны за сутки атаковали шесть российских регионов. Это Курская, Брянская, Белгородская, Орловская, Ростовская области и Республика Крым.

Минобороны раскрыло детали массовой атаки БПЛА на Россию вечером 31 октября. В ведомстве пояснили, что средствами противовоздушной обороны было сбито 20 украинских дронов над Курской областью, 13 дронов над Брянской областью, четыре дрона над Орловской областью, три дрона над Белгородской областью и один дрон над территорией Республики Крым.

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Российские военные сбили за сутки 88 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. «С помощью ПВО было сбито за 31 октября 88 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 67 беспилотников уничтожены днем, 21 — в ночное время», — заявляют в военном ведомстве. Отмечается, что украинские дроны за сутки атаковали шесть российских регионов. Это Курская, Брянская, Белгородская, Орловская, Ростовская области и Республика Крым. Минобороны раскрыло детали массовой атаки БПЛА на Россию вечером 31 октября. В ведомстве пояснили, что средствами противовоздушной обороны было сбито 20 украинских дронов над Курской областью, 13 дронов над Брянской областью, четыре дрона над Орловской областью, три дрона над Белгородской областью и один дрон над территорией Республики Крым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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