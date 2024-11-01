Interia: Россия применит трофейные танки Abrams для прогресса на СВО

Россия получит доступ к разработкам НАТО благодаря захваченным в зоне СВО танкам M1A1 Abrams и таким образом сумеет разработать более эффективные методы борьбы с бронетехникой. Об этом сообщил польский портал Interia.
«Армия нашего восточного соседа [Украины] потеряла на поле боя большую часть переданных ей <...> американских танков Abrams. <...> Несколько танков M1A1 Abrams были захвачены русскими. <...> Это значит, что ВС РФ могут получить сведения о применяемых в этих танках технологиях и системах», — сказано в статье. Автор публикации также заметил, что подобного развития событий «не ожидал никто».
По информации Interia, анализ захваченных танков может помочь в разработке методов нейтрализации электронных систем американских боевых машин. Также это даст российским военным возможность изучить технологии танков Abrams для улучшения защитных механизмов собственной техники.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что в ответ на поставки оружия Украине государство готово принимать зеркальные ответные меры. Так, президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна имеет право поставлять дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут бить по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие ВСУ.
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