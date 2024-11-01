Тренер по фигурному катанию Тарасова раскрыла правду про свое здоровье

За последний месяц Татьяне Тарасовой дважды вызывали медиков
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла слухи о плохом состоянии здоровья. Она заявила, что чувствует себя нормально.
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«Я чувствую себя нормально», — передает слова Тарасовой РИА «Новости». Ранее появилась информация, что российский тренер по фигурному катанию в последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем из-за прогрессирующей язвы желудка.
За последний месяц Тарасова дважды вызывала скорую помощь и жаловалась на нехватку воздуха, однако от госпитализации отказывалась. Врачи рекомендовали ей строгую диету, передает Pravda.Ru.
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