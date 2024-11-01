Тренер по фигурному катанию Тарасова раскрыла правду про свое здоровье

Тарасова опровергла слухи о серьезном ухудшении своего здоровья
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За последний месяц Татьяне Тарасовой дважды вызывали медиков
За последний месяц Татьяне Тарасовой дважды вызывали медиков Фото:

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла слухи о плохом состоянии здоровья. Она заявила, что чувствует себя нормально.

«Я чувствую себя нормально», — передает слова Тарасовой РИА «Новости». Ранее появилась информация, что российский тренер по фигурному катанию в последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем из-за прогрессирующей язвы желудка.

За последний месяц Тарасова дважды вызывала скорую помощь и жаловалась на нехватку воздуха, однако от госпитализации отказывалась. Врачи рекомендовали ей строгую диету, передает Pravda.Ru.

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла слухи о плохом состоянии здоровья. Она заявила, что чувствует себя нормально. «Я чувствую себя нормально», — передает слова Тарасовой РИА «Новости». Ранее появилась информация, что российский тренер по фигурному катанию в последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем из-за прогрессирующей язвы желудка. За последний месяц Тарасова дважды вызывала скорую помощь и жаловалась на нехватку воздуха, однако от госпитализации отказывалась. Врачи рекомендовали ей строгую диету, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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