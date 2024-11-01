В Роскачестве схватились за головы из-за опасных подушек

В Роскачестве обнаружили проблемы с качеством подушек, проведя исследование 15 торговых марок с наполнителем из пуха и пера. Выяснилось, что 12 из них оказались с пылью и у пяти из них нарушены требования ГОСТ, так как они содержат пылевых клещей.
«Во всех подушках с пылью оказались также пылевые клещи», — передает сообщение пресс-службы Роскачества ТАСС. Там добавили, что было проведено исследование подушек от 15 торговых марок, в которые использовали в качестве наполнителей пух и перо. В ходе анализа были выявлены значительные проблемы с качеством: 12 из этих подушек содержали пыль, а у пяти из них обнаружили нарушения требований ГОСТ.
Некоторые подушки были признаны небезопасными при длительном контакте с кожей, что может вызывать аллергии и отравления, особенно после намокания. Шесть марок нарушили техрегламент по содержанию ацетальдегида. Лишь одна из марок подтвердила соответствие заявленному составу наполнителя, заключили в Роскачестве.
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