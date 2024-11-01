В Роскачестве схватились за головы из-за опасных подушек

Роскачество выявило наличие пылевых клещей в подушках разных брендов
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Некоторые подушки могут быть опасны при длительном контакте с кожей, вызывая аллергии и отравления
Некоторые подушки могут быть опасны при длительном контакте с кожей, вызывая аллергии и отравления Фото:

В Роскачестве обнаружили проблемы с качеством подушек, проведя исследование 15 торговых марок с наполнителем из пуха и пера. Выяснилось, что 12 из них оказались с пылью и у пяти из них нарушены требования ГОСТ, так как они содержат пылевых клещей.

«Во всех подушках с пылью оказались также пылевые клещи», — передает сообщение пресс-службы Роскачества ТАСС. Там добавили, что было проведено исследование подушек от 15 торговых марок, в которые использовали в качестве наполнителей пух и перо. В ходе анализа были выявлены значительные проблемы с качеством: 12 из этих подушек содержали пыль, а у пяти из них обнаружили нарушения требований ГОСТ.

Некоторые подушки были признаны небезопасными при длительном контакте с кожей, что может вызывать аллергии и отравления, особенно после намокания. Шесть марок нарушили техрегламент по содержанию ацетальдегида. Лишь одна из марок подтвердила соответствие заявленному составу наполнителя, заключили в Роскачестве.

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В Роскачестве обнаружили проблемы с качеством подушек, проведя исследование 15 торговых марок с наполнителем из пуха и пера. Выяснилось, что 12 из них оказались с пылью и у пяти из них нарушены требования ГОСТ, так как они содержат пылевых клещей. «Во всех подушках с пылью оказались также пылевые клещи», — передает сообщение пресс-службы Роскачества ТАСС. Там добавили, что было проведено исследование подушек от 15 торговых марок, в которые использовали в качестве наполнителей пух и перо. В ходе анализа были выявлены значительные проблемы с качеством: 12 из этих подушек содержали пыль, а у пяти из них обнаружили нарушения требований ГОСТ. Некоторые подушки были признаны небезопасными при длительном контакте с кожей, что может вызывать аллергии и отравления, особенно после намокания. Шесть марок нарушили техрегламент по содержанию ацетальдегида. Лишь одна из марок подтвердила соответствие заявленному составу наполнителя, заключили в Роскачестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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