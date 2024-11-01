Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил ключевые положения плана по СВО на Украине, отметив, что Россия открыта для политического урегулирования. Однако необходимо не временное прекращение огня, а устранение причин конфликта, включая продвижение НАТО на восток и угрозы безопасности РФ, а также нарушение прав русских и русскоязычных на Украине.
«Мы должны говорить не о временном прекращении огня, а о ликвидации коренных причин конфликта и его прекращении. К ним относятся расширение НАТО на восток, создание угроз жизненно важным интересам безопасности России и нарушение киевским режимом прав русский и русскоязычных жителей Украины», — передает слова Лаврова турецкая газета Hurriyet.
Он добавил, что мирные намерения России «не учитываются противниками». В ответ на мирную инициативу президента РФ Владимира Путина Украина активизировала боевые действия, включая вторжение в Курскую область, заключил Лавров.
Глава МИД РФ уже заявлял, что мирный процесс на Украине должен основываться на нейтралитете Киева, отказе от вступления в НАТО и прекращении неонационализма. Военный эксперт Василий Дандыкин также прокомментировал прогнозы западных аналитиков о завершении СВО в 2025 году, отметив, что оставшиеся месяцы 2024 года будут определять дальнейшее развитие событий, передает «Ридус».
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