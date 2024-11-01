Лавров раскрыл пункты из плана по СВО на Украине

Лавров: мы должны говорить о ликвидации коренных причин украинского конфликта
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Мирные намерения России игнорируются ее противниками, заявил Лавров
Мирные намерения России игнорируются ее противниками, заявил Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил ключевые положения плана по СВО на Украине, отметив, что Россия открыта для политического урегулирования. Однако необходимо не временное прекращение огня, а устранение причин конфликта, включая продвижение НАТО на восток и угрозы безопасности РФ, а также нарушение прав русских и русскоязычных на Украине.

«Мы должны говорить не о временном прекращении огня, а о ликвидации коренных причин конфликта и его прекращении. К ним относятся расширение НАТО на восток, создание угроз жизненно важным интересам безопасности России и нарушение киевским режимом прав русский и русскоязычных жителей Украины», — передает слова Лаврова турецкая газета Hurriyet

Он добавил, что мирные намерения России «не учитываются противниками». В ответ на мирную инициативу президента РФ Владимира Путина Украина активизировала боевые действия, включая вторжение в Курскую область, заключил Лавров.

Глава МИД РФ уже заявлял, что мирный процесс на Украине должен основываться на нейтралитете Киева, отказе от вступления в НАТО и прекращении неонационализма. Военный эксперт Василий Дандыкин также прокомментировал прогнозы западных аналитиков о завершении СВО в 2025 году, отметив, что оставшиеся месяцы 2024 года будут определять дальнейшее развитие событий, передает «Ридус».

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Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил ключевые положения плана по СВО на Украине, отметив, что Россия открыта для политического урегулирования. Однако необходимо не временное прекращение огня, а устранение причин конфликта, включая продвижение НАТО на восток и угрозы безопасности РФ, а также нарушение прав русских и русскоязычных на Украине. «Мы должны говорить не о временном прекращении огня, а о ликвидации коренных причин конфликта и его прекращении. К ним относятся расширение НАТО на восток, создание угроз жизненно важным интересам безопасности России и нарушение киевским режимом прав русский и русскоязычных жителей Украины», — передает слова Лаврова турецкая газета Hurriyet.  Он добавил, что мирные намерения России «не учитываются противниками». В ответ на мирную инициативу президента РФ Владимира Путина Украина активизировала боевые действия, включая вторжение в Курскую область, заключил Лавров. Глава МИД РФ уже заявлял, что мирный процесс на Украине должен основываться на нейтралитете Киева, отказе от вступления в НАТО и прекращении неонационализма. Военный эксперт Василий Дандыкин также прокомментировал прогнозы западных аналитиков о завершении СВО в 2025 году, отметив, что оставшиеся месяцы 2024 года будут определять дальнейшее развитие событий, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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