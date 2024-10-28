Лавров перечислил условия завершения СВО

Лавров: мирный процесс на Украине должен базироваться на нейтралитете Киева
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Необходимо пресечь распространение неонационализма на Украине, заявил Лавров
Необходимо пресечь распространение неонационализма на Украине, заявил Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирный процесс на Украине должен основываться на нейтралитете Киева, прекращении попыток вступления в НАТО и предотвращении роста неонационализма. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мирный процесс должен быть основан на определенных условиях. Украина должна быть нейтральной страной», — передает слова Лаврова РБК. Он добавил, что Украине не место в НАТО, а распространение неонационалистических настроений надо остановить.

Россия разработала два сценария для урегулирования конфликта на Украине, писали СМИ. Выбор между планами зависит от результатов президентских выборов в США. В Кремле осознают непредсказуемость американского электората, так как неясно, кто именно станет президентом. 

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Мирный процесс на Украине должен основываться на нейтралитете Киева, прекращении попыток вступления в НАТО и предотвращении роста неонационализма. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мирный процесс должен быть основан на определенных условиях. Украина должна быть нейтральной страной», — передает слова Лаврова РБК. Он добавил, что Украине не место в НАТО, а распространение неонационалистических настроений надо остановить. Россия разработала два сценария для урегулирования конфликта на Украине, писали СМИ. Выбор между планами зависит от результатов президентских выборов в США. В Кремле осознают непредсказуемость американского электората, так как неясно, кто именно станет президентом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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