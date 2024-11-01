В Госдуме рассказали о стремительном приближении ВС РФ к Купянску

Депутат ГД Водолацкий сообщил, что ВС РФ достигли прямой видимости Купянска
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Российская армия приближается к Купянску, заявил Водолацкий
Российская армия приближается к Купянску, заявил Водолацкий Фото:
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ВС РФ продолжают свое продвижение к Купянску. Российские войска вышли на прямую видимость города. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«На харьковском направлении части ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска», — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что из населенного пункта уже эвакуировано руководство, военные командиры и гражданская администрация, а местные жители уходят в другие города в ожидании российской армии.

Российской армии остается всего шесть километров до Купянска. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев также отметил успехи армии на купянском направлении, передает «Ридус».

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ВС РФ продолжают свое продвижение к Купянску. Российские войска вышли на прямую видимость города. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «На харьковском направлении части ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска», — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что из населенного пункта уже эвакуировано руководство, военные командиры и гражданская администрация, а местные жители уходят в другие города в ожидании российской армии. Российской армии остается всего шесть километров до Купянска. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев также отметил успехи армии на купянском направлении, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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