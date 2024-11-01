В Госдуме рассказали о стремительном приближении ВС РФ к Купянску

ВС РФ продолжают свое продвижение к Купянску. Российские войска вышли на прямую видимость города. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«На харьковском направлении части ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска», — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что из населенного пункта уже эвакуировано руководство, военные командиры и гражданская администрация, а местные жители уходят в другие города в ожидании российской армии.
Российской армии остается всего шесть километров до Купянска. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев также отметил успехи армии на купянском направлении, передает «Ридус».
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