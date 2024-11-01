«Новые люди» предложили разрешить пропагандировать чайлдфри в трех случаях

Депутаты фракции «Новые люди» предложили внести три исключения в законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Исключения касаются случаев, когда отказ от деторождения связан с медицинскими показаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями.
«Предлагается не считать пропагандой такую информацию, если отказ от рождения детей связан с медицинскими показаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями», — говорится в тексте законопроекта. Отмечается, что поправки нацелены на предотвращение непонимания и закрепление поддержки традиционных семейных ценностей.
Например, они указывают на опасности для здоровья во время беременности и необходимость уважения религиозных практик. В дополнение, «Новые люди» предложили также поправку к правилам предвыборной агитации, разрешающую использование изображений детей кандидата и их участие в агитации, что, по мнению авторов, поможет продвигать традиционные семейные ценности.
Законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри, не обязывает женщин рожать и не вводит репрессивных мер, а, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, защищает жителей России. Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова отметила, что инициатива касается ключевых принципов семейной политики и является частью стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Ридус».
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