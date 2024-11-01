«Новые люди» предложили разрешить пропагандировать чайлдфри в трех случаях

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Депутаты предложили разрешить использовать изображения детей кандидатов в агитациях для продвижения семейных ценностей
Депутаты предложили разрешить использовать изображения детей кандидатов в агитациях для продвижения семейных ценностей Фото:

Депутаты фракции «Новые люди» предложили внести три исключения в законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Исключения касаются случаев, когда отказ от деторождения связан с медицинскими показаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями.

«Предлагается не считать пропагандой такую информацию, если отказ от рождения детей связан с медицинскими показаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями», — говорится в тексте законопроекта. Отмечается, что поправки нацелены на предотвращение непонимания и закрепление поддержки традиционных семейных ценностей.

Например, они указывают на опасности для здоровья во время беременности и необходимость уважения религиозных практик. В дополнение, «Новые люди» предложили также поправку к правилам предвыборной агитации, разрешающую использование изображений детей кандидата и их участие в агитации, что, по мнению авторов, поможет продвигать традиционные семейные ценности.

Законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри, не обязывает женщин рожать и не вводит репрессивных мер, а, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, защищает жителей России. Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова отметила, что инициатива касается ключевых принципов семейной политики и является частью стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Ридус».

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Депутаты фракции «Новые люди» предложили внести три исключения в законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Исключения касаются случаев, когда отказ от деторождения связан с медицинскими показаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями. «Предлагается не считать пропагандой такую информацию, если отказ от рождения детей связан с медицинскими показаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями», — говорится в тексте законопроекта. Отмечается, что поправки нацелены на предотвращение непонимания и закрепление поддержки традиционных семейных ценностей. Например, они указывают на опасности для здоровья во время беременности и необходимость уважения религиозных практик. В дополнение, «Новые люди» предложили также поправку к правилам предвыборной агитации, разрешающую использование изображений детей кандидата и их участие в агитации, что, по мнению авторов, поможет продвигать традиционные семейные ценности. Законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри, не обязывает женщин рожать и не вводит репрессивных мер, а, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, защищает жителей России. Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова отметила, что инициатива касается ключевых принципов семейной политики и является частью стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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