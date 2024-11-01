Раскрыта тройка самых богатейших людей России

Самым богатым человеком России остается совладелец «Никеля» Владимир Потанин, чей капитал за год увеличился на 1,18 миллиарда долларов и составляет теперь 32,2 миллиарда долларов. На втором месте расположился основной акционер НЛМК Владимир Лисин, чье состояние достигло 28,8 миллиарда долларов. Поднявшись на третью строчку рейтинга совладелец «Лукойла» Вагит Алекперо увеличил свой капитал до 27,4 миллиарда долларов. Эти следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
«Самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев „Норникеля“ Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 1,18 миллиарда долларов, до 32,2 миллиарда», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга BBI. Отмечается, что основатель «Северстали» Алексей Мордашов находится на четвертом месте с капиталом в 25,6 миллиардов долларов (рост на 4,75 миллиарда), а совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон занял пятое место с 25,5 миллиарда (-1,98 миллиарда).
На шестом месте — экс-бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с состоянием 23 миллиарда долларов. Седьмую позицию занимает акционер группы «Онэксим» Михаил Прохоров с состоянием 18,4 миллиарда. Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман поднялся на восьмую строчку с состоянием 15,2 миллиарда долларов. Совладелец «Металлоинвест» и «Мегафон» Алишер Усманов опустился на девятое место с 14,6 миллиарда долларов, а бизнесмен Дмитрий Рыболовлев замкнул десятку с состоянием 12,9 миллиарда. Также в топ богатейших людей России попали основатель Telegram Павел Дуровом с капиталом 9,2 миллиарда долларов и глава Wildberries Татьяна Ким с 7,63 миллиарда долларов. С начала 2023 года совокупное состояние богатейших предпринимателей России увеличилось на 26,274 миллиарда долларов.
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