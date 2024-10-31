Цыган, обвиняемый в убийстве таксистки в Коркино, пытался выйти из-за решетки

01 ноября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Представитель цыганской диаспоры Егор Ю., обвиняемый в убийстве таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой), 1 ноября пытался оспорить срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, жалобу его адвоката оставили без удовлетворения. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Коркинского горсуда. Постановление, согласно которому Егор Ю. отправлен в СИЗО на два месяца, оставлено без изменения», — рассказал URA.RU источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Челябинского облсуда. На момент публикации ответа не последовало. Труп таксистки обнаружили у одного из домов по улице Ватутина вечером 23 октября. Под подозрение попали двое местных цыган. Информация об этом всколыхнула местное население: люди начали крушить цыганский квартал. По итогу был задержан один из членов диаспоры. Избрание меры пресечение Егору Ю. проходило в закрытом режиме. Отец подростка не верит в причастность сына к инкриминируемому преступлению. При этом, по его словам, если вина подтвердится, отпрыск ответит по закону.