31 октября 2024

Цыган, обвиняемый в убийстве таксистки в Коркино, пытался выйти из-за решетки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В суд Коркино привезли цыгана. Челябинск, цыган
Обвиняемого в убийстве таксистки оставили в СИЗО до 24 декабря. Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Представитель цыганской диаспоры Егор Ю., обвиняемый в убийстве таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой), 1 ноября пытался оспорить срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, жалобу его адвоката оставили без удовлетворения.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Коркинского горсуда. Постановление, согласно которому Егор Ю. отправлен в СИЗО на два месяца, оставлено без изменения», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Челябинского облсуда. На момент публикации ответа не последовало.

Новость по теме
Суд отправил цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино, за решетку. Фото

Труп таксистки обнаружили у одного из домов по улице Ватутина вечером 23 октября. Под подозрение попали двое местных цыган. Информация об этом всколыхнула местное население: люди начали крушить цыганский квартал. По итогу был задержан один из членов диаспоры.

Избрание меры пресечение Егору Ю. проходило в закрытом режиме. Отец подростка не верит в причастность сына к инкриминируемому преступлению. При этом, по его словам, если вина подтвердится, отпрыск ответит по закону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представитель цыганской диаспоры Егор Ю., обвиняемый в убийстве таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой), 1 ноября пытался оспорить срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, жалобу его адвоката оставили без удовлетворения. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Коркинского горсуда. Постановление, согласно которому Егор Ю. отправлен в СИЗО на два месяца, оставлено без изменения», — рассказал URA.RU источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Челябинского облсуда. На момент публикации ответа не последовало. Труп таксистки обнаружили у одного из домов по улице Ватутина вечером 23 октября. Под подозрение попали двое местных цыган. Информация об этом всколыхнула местное население: люди начали крушить цыганский квартал. По итогу был задержан один из членов диаспоры. Избрание меры пресечение Егору Ю. проходило в закрытом режиме. Отец подростка не верит в причастность сына к инкриминируемому преступлению. При этом, по его словам, если вина подтвердится, отпрыск ответит по закону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...