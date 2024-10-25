Суд отправил цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино, за решетку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В суд Коркино привезли цыгана. Челябинск, цыган
Обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Коркинский горсуд (Челябинская область) 25 октября закрыл в СИЗО 17-летнего представителя цыганской диаспоры, обвиняемого в убийстве таксистки. Юношу отправили за решетку на два месяца, передает корреспондент URA.RU слова отца обвиняемого.

«Обвиняемому назначили меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря. То есть на два месяца», — передает корреспондент URA.RU.

Отец юноши не согласен с решением суда и планирует обжаловать решение. Он ссылается на инвалидность обвиняемого и считает необходимой более мягкую меру пресечения.

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Тело таксистки нашли вечером 23 октября в одном из дворов Коркино. Ей нанесли не менее четырех ударов ножом. При содействии УФСБ и СУ СКР полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний представитель цыганской диаспоры, которого челябинка подвозила домой.

Инцидент вызвал волнения у жителей. В ночь на 25 октября цыган атаковали местные, в городе начались протесты и поджоги. Во время беспорядков от огнестрельных ранений пострадали двое челябинцев. Выстрелы произвел другой представитель цыганской диаспоры, когда местные пришли к дому барона. Всего за ночь было задержано более 40 участников беспорядков.

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Коркинский горсуд (Челябинская область) 25 октября закрыл в СИЗО 17-летнего представителя цыганской диаспоры, обвиняемого в убийстве таксистки. Юношу отправили за решетку на два месяца, передает корреспондент URA.RU слова отца обвиняемого. «Обвиняемому назначили меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря. То есть на два месяца», — передает корреспондент URA.RU. Отец юноши не согласен с решением суда и планирует обжаловать решение. Он ссылается на инвалидность обвиняемого и считает необходимой более мягкую меру пресечения. Тело таксистки нашли вечером 23 октября в одном из дворов Коркино. Ей нанесли не менее четырех ударов ножом. При содействии УФСБ и СУ СКР полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний представитель цыганской диаспоры, которого челябинка подвозила домой. Инцидент вызвал волнения у жителей. В ночь на 25 октября цыган атаковали местные, в городе начались протесты и поджоги. Во время беспорядков от огнестрельных ранений пострадали двое челябинцев. Выстрелы произвел другой представитель цыганской диаспоры, когда местные пришли к дому барона. Всего за ночь было задержано более 40 участников беспорядков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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