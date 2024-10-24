В Коркино задержали подозреваемого в убийстве таксистки. Видео

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В Коркино задержали одного из подозреваемых в убийстве таксистки
В Коркино задержали одного из подозреваемых в убийстве таксистки Фото:

В Коркино Челябинской области задержали одного из подозреваемых в убийстве таксистки, тело которой нашли вечером 23 октября. Оперативно задержать мужчину удалось при совместной работе полиции, регионального СКР и УФСБ, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Причастность одного из разыскиваемых не подтверждена, с другим — работают сотрудники СУ СК России по региону. Содействие полицейским оказывали сотрудники управления уголовного розыска регионального главка и УФСБ», — сообщили URA.RU в областном главке.

Как URA.RU сообщили в СУ СКР, задержанным оказался 17-летний житель Коркино. По данным следствия, конфликт между ним и таксисткой произошел, когда он возвращался домой в роли пассажира. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения.

Тело таксистки нашли у одного из домов вечером 23 октября. Предварительно она получила около четырех ножевых ранений, которые и стали причиной смерти. По данным URA.RU, в числе подозреваемых оказались двое цыган.

По данному факт возбудили уголовное дело. Из-за инцидента также собрали межведомственное спецсовещание по вопросам противодействия проявлениям экстремизма.

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В Коркино Челябинской области задержали одного из подозреваемых в убийстве таксистки, тело которой нашли вечером 23 октября. Оперативно задержать мужчину удалось при совместной работе полиции, регионального СКР и УФСБ, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Причастность одного из разыскиваемых не подтверждена, с другим — работают сотрудники СУ СК России по региону. Содействие полицейским оказывали сотрудники управления уголовного розыска регионального главка и УФСБ», — сообщили URA.RU в областном главке. Как URA.RU сообщили в СУ СКР, задержанным оказался 17-летний житель Коркино. По данным следствия, конфликт между ним и таксисткой произошел, когда он возвращался домой в роли пассажира. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения. Тело таксистки нашли у одного из домов вечером 23 октября. Предварительно она получила около четырех ножевых ранений, которые и стали причиной смерти. По данным URA.RU, в числе подозреваемых оказались двое цыган. По данному факт возбудили уголовное дело. Из-за инцидента также собрали межведомственное спецсовещание по вопросам противодействия проявлениям экстремизма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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