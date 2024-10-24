В Коркино Челябинской области задержали одного из подозреваемых в убийстве таксистки, тело которой нашли вечером 23 октября. Оперативно задержать мужчину удалось при совместной работе полиции, регионального СКР и УФСБ, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Причастность одного из разыскиваемых не подтверждена, с другим — работают сотрудники СУ СК России по региону. Содействие полицейским оказывали сотрудники управления уголовного розыска регионального главка и УФСБ», — сообщили URA.RU в областном главке.
Как URA.RU сообщили в СУ СКР, задержанным оказался 17-летний житель Коркино. По данным следствия, конфликт между ним и таксисткой произошел, когда он возвращался домой в роли пассажира. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения.
Тело таксистки нашли у одного из домов вечером 23 октября. Предварительно она получила около четырех ножевых ранений, которые и стали причиной смерти. По данным URA.RU, в числе подозреваемых оказались двое цыган.
По данному факт возбудили уголовное дело. Из-за инцидента также собрали межведомственное спецсовещание по вопросам противодействия проявлениям экстремизма.
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