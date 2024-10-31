31 октября 2024

В ХМАО предприятия ищут вахтовиков на зарплату в 500 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На самые выгодные вахтовые вакансии в ХМАО могут рассчитывать бурильщики
На самые выгодные вахтовые вакансии в ХМАО могут рассчитывать бурильщики Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе компании готовы платить вахтовикам зарплату более 500 тысяч рублей. На самые выгодные позиции могут рассчитывать специалисты по бурению, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.

«В топ вахтовых вакансий в ХМАО с самыми высокими предлагаемыми зарплатами входит инженер по бурению, который может рассчитывать на 350 — 530 тысяч рублей на руки (за 42 рабочих дня). Главному специалисту по сопровождению бурения тем временем готовы платить до 431 тысячи до вычета налогов за месяц. А инженер-технолог по буровым растворам может получать до 400 тысяч за 30 дней „грязными“», — следует из исследования сервиса.

Средняя зарплата у вахтовиков по региону при этом составляет около 150 тысяч рублей. В третьем квартале 2024 года она выросла на 7% по сравнению с началом года. Югра входит в двадцатку наиболее вахтовых регионов страны. При этом спрос на работников продолжает увеличиваться — во второй 2024 года интерес работодателей вырос на 21%.

Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых рабочих профессиях в ХМАО. Например, водителям и машинистам в регионе предлагают зарплату до 400 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе компании готовы платить вахтовикам зарплату более 500 тысяч рублей. На самые выгодные позиции могут рассчитывать специалисты по бурению, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. «В топ вахтовых вакансий в ХМАО с самыми высокими предлагаемыми зарплатами входит инженер по бурению, который может рассчитывать на 350 — 530 тысяч рублей на руки (за 42 рабочих дня). Главному специалисту по сопровождению бурения тем временем готовы платить до 431 тысячи до вычета налогов за месяц. А инженер-технолог по буровым растворам может получать до 400 тысяч за 30 дней „грязными“», — следует из исследования сервиса. Средняя зарплата у вахтовиков по региону при этом составляет около 150 тысяч рублей. В третьем квартале 2024 года она выросла на 7% по сравнению с началом года. Югра входит в двадцатку наиболее вахтовых регионов страны. При этом спрос на работников продолжает увеличиваться — во второй 2024 года интерес работодателей вырос на 21%. Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых рабочих профессиях в ХМАО. Например, водителям и машинистам в регионе предлагают зарплату до 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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