В ХМАО предприятия ищут вахтовиков на зарплату в 500 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе компании готовы платить вахтовикам зарплату более 500 тысяч рублей. На самые выгодные позиции могут рассчитывать специалисты по бурению, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.
«В топ вахтовых вакансий в ХМАО с самыми высокими предлагаемыми зарплатами входит инженер по бурению, который может рассчитывать на 350 — 530 тысяч рублей на руки (за 42 рабочих дня). Главному специалисту по сопровождению бурения тем временем готовы платить до 431 тысячи до вычета налогов за месяц. А инженер-технолог по буровым растворам может получать до 400 тысяч за 30 дней „грязными“», — следует из исследования сервиса.
Средняя зарплата у вахтовиков по региону при этом составляет около 150 тысяч рублей. В третьем квартале 2024 года она выросла на 7% по сравнению с началом года. Югра входит в двадцатку наиболее вахтовых регионов страны. При этом спрос на работников продолжает увеличиваться — во второй 2024 года интерес работодателей вырос на 21%.
Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых рабочих профессиях в ХМАО. Например, водителям и машинистам в регионе предлагают зарплату до 400 тысяч рублей.
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