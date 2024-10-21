21 октября 2024

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии в ХМАО

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в ХМАО стали водители и машинисты
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые высокие зарплаты рабочих профессий в ХМАО - у водителей и машинистов
Самые высокие зарплаты рабочих профессий в ХМАО - у водителей и машинистов Фото:

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Ханты-Мансийском автономном округе. Согласно исследованию, подготовленному экспертами портала по поиску работы Head Hunter, водителям и машинистам в регионе предлагают зарплату до 400 тысяч рублей.

«Средняя предлагаемая заработная плата для рабочих находится сейчас в Югре на уровне 118 121 рублей, и за год она увеличилась на 10%. Топ самых „дорогих“ вакансий для рабочего персонала в ХМАО в октябре: водитель грузового ТС с прицепом (300 000–400 000 ?), помощник машиниста (280 000 ?), машинист крана автомобильного (250 000 ?), машинист экскаватора (235 000–254 100 ?)», — сообщили эксперты.

По результатам исследований, рабочий персонал остаётся наиболее востребованным в регионе. На его долю приходится 27% от всех предложений о работе. Компании продолжают сталкиваться с острой нехваткой квалифицированных специалистов в этой сфере. На одну вакансию приходится всего 2,9 резюме, тогда как норма составляет 4-7,9. Объявления о поиске рабочих с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше доступны как для вахтового метода работы, так и для трудоустройства в непосредственной близости от дома.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с начала года самые высокие зарплаты работодатели предлагают директорам в различных подразделениях и сварщикам. Специалистам готовы платить от 170 до 200 тысяч рублей.

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Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Ханты-Мансийском автономном округе. Согласно исследованию, подготовленному экспертами портала по поиску работы Head Hunter, водителям и машинистам в регионе предлагают зарплату до 400 тысяч рублей. «Средняя предлагаемая заработная плата для рабочих находится сейчас в Югре на уровне 118 121 рублей, и за год она увеличилась на 10%. Топ самых „дорогих“ вакансий для рабочего персонала в ХМАО в октябре: водитель грузового ТС с прицепом (300 000–400 000 ?), помощник машиниста (280 000 ?), машинист крана автомобильного (250 000 ?), машинист экскаватора (235 000–254 100 ?)», — сообщили эксперты. По результатам исследований, рабочий персонал остаётся наиболее востребованным в регионе. На его долю приходится 27% от всех предложений о работе. Компании продолжают сталкиваться с острой нехваткой квалифицированных специалистов в этой сфере. На одну вакансию приходится всего 2,9 резюме, тогда как норма составляет 4-7,9. Объявления о поиске рабочих с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше доступны как для вахтового метода работы, так и для трудоустройства в непосредственной близости от дома. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с начала года самые высокие зарплаты работодатели предлагают директорам в различных подразделениях и сварщикам. Специалистам готовы платить от 170 до 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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