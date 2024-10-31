Ветерана боевых действий из Кургана Сергея Иванова, который больше полугода ждал госнаграду, наградили орденом Мужества. Торжественное мероприятие прошло 1 ноября в филиале фонда «Защитники Отечества», передает корреспондент URA.RU. Награду бойцу вручил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.
«Получить награду, указ о которой подписал президент РФ, очень волнительно. К награде я шел не только своим путем, но и благодаря моим боевым товарищам. Награду долго искали, но так получилось, что в штабе округа долго переоформляли документы по моей части, которая была откомандирована в другой военный округ, из-за чего произошла задержка. Орден нашли, теперь он на законном месте», — отметил награжденный Иванов.
Руководитель Курганского филиала Фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина уточнила, что в поисках госнаграды Иванова совместно с фондом работала прокуратура и военно-следственный комитет. «Благодаря проведенной работе нашлись еще герои, которые не знали о наградах и были удивлены, что награждены орденом Мужества», — сказала она. Иванов поблагодарил руководителя отдела военно-следственного комитета Тараса Хомич.
Также на мероприятии медалью «За храбрость» награжден участник СВО Данил Ременников. Родственникам вручили госнаграды бойцов, погибших при выполнении воинского долга.
Ранее URA.RU писало, что ветеран боевых действий Сергей Иванов, получивший тяжелое ранение на СВО, больше полугода ожидает госнаграду. Иванов рассказал, что направлял несколько обращений в разные инстанции, но официальных ответов о награде не получил. При этом все бойцы из взвода, которым командовал Иванов, получили свои награды. После публикации награда героя нашлась. О том, как правнук министра юстиции, бывший следовать УМВД по Курганской области Сергей Иванов стал сапером на СВО можно прочитать здесь.
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