31 октября 2024

В ХМАО следователи разбираются в причинах гибели рыбака из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, мужчина приехал на рыбалку 31 октября, провалился под лед и утонул
По предварительным данным, мужчина приехал на рыбалку 31 октября, провалился под лед и утонул Фото:

Полиция проводит проверку по факту гибели рыбака, тело которого было обнаружено в Сургутском районе (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре. По предварительным данным, мужчина провалился под лед и утонул.

«Предварительно установлено, что 31 октября мужчина приехал на рыбалку и, находясь в нескольких метрах от берега, провалился под лед. Тело погибшего обнаружено и изъято спасателями. Следователи проводят проверку», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что с 31 октября с 20:33 проводились поиски мужчины 1965 года рождения, который уехал на рыбалку в Сургутский район ХМАО и не выходит на связь. В 00:06 рыбак найден погибшим.

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Полиция проводит проверку по факту гибели рыбака, тело которого было обнаружено в Сургутском районе (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре. По предварительным данным, мужчина провалился под лед и утонул. «Предварительно установлено, что 31 октября мужчина приехал на рыбалку и, находясь в нескольких метрах от берега, провалился под лед. Тело погибшего обнаружено и изъято спасателями. Следователи проводят проверку», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что с 31 октября с 20:33 проводились поиски мужчины 1965 года рождения, который уехал на рыбалку в Сургутский район ХМАО и не выходит на связь. В 00:06 рыбак найден погибшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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