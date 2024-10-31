В ХМАО следователи разбираются в причинах гибели рыбака из ЯНАО

Полиция проводит проверку по факту гибели рыбака, тело которого было обнаружено в Сургутском районе (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре. По предварительным данным, мужчина провалился под лед и утонул.
«Предварительно установлено, что 31 октября мужчина приехал на рыбалку и, находясь в нескольких метрах от берега, провалился под лед. Тело погибшего обнаружено и изъято спасателями. Следователи проводят проверку», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало о том, что с 31 октября с 20:33 проводились поиски мужчины 1965 года рождения, который уехал на рыбалку в Сургутский район ХМАО и не выходит на связь. В 00:06 рыбак найден погибшим.
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