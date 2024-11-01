Житель ЯНАО погиб на рыбалке в ХМАО

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Житель ЯНАО уехал рыбачить в ХМАО и пропал
Житель ЯНАО уехал рыбачить в ХМАО и пропал Фото:

Житель ЯНАО уехал на рыбалку в ХМАО, где перестал выходить на связь и пропал. Его нашли погибшим, сообщают в социальных сетях.

«31.10.24 г. с 20:33 проводились поиски мужчины 1965 года рождения, который уехал на рыбалку в Сургутский район ХМАО, не выходит на связь. В 00:06 рыбак найден погибшим. Причина смерти устанавливается», — рассказали в telegram-канале «ЧС NSK».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО несколько дней искали рыбака, пропавшего на озере. Поиски мужчины проходили на озере Ханто в Ноябрьске.

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Житель ЯНАО уехал на рыбалку в ХМАО, где перестал выходить на связь и пропал. Его нашли погибшим, сообщают в социальных сетях. «31.10.24 г. с 20:33 проводились поиски мужчины 1965 года рождения, который уехал на рыбалку в Сургутский район ХМАО, не выходит на связь. В 00:06 рыбак найден погибшим. Причина смерти устанавливается», — рассказали в telegram-канале «ЧС NSK». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО несколько дней искали рыбака, пропавшего на озере. Поиски мужчины проходили на озере Ханто в Ноябрьске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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