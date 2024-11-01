Житель ЯНАО уехал на рыбалку в ХМАО, где перестал выходить на связь и пропал. Его нашли погибшим, сообщают в социальных сетях.
«31.10.24 г. с 20:33 проводились поиски мужчины 1965 года рождения, который уехал на рыбалку в Сургутский район ХМАО, не выходит на связь. В 00:06 рыбак найден погибшим. Причина смерти устанавливается», — рассказали в telegram-канале «ЧС NSK».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО несколько дней искали рыбака, пропавшего на озере. Поиски мужчины проходили на озере Ханто в Ноябрьске.
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