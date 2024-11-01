Чем удивит челябинцев главный ледовый городок-2025. Видео

На главном ледовом городке в Челябинске будет больше забав и аттракционов
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В городке будет 1,5 раза больше мероприятий и аттракционов
В городке будет 1,5 раза больше мероприятий и аттракционов Фото:

В Челябинске главный ледовый городок на площади Революции будет более наполненным. Власти обещают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, в 1,5 раза больше мероприятий и аттракционов.

«В новом городке будет больше скатов с горок, расширится зона фуд-корта, будет проводиться в 1,5 раза больше тематических мероприятий, станет больше аттракционов, а также будет установлен новый теплый модульный туалет», — рассказала начальник городского управления культуры Элеонора Халикова.

Как отметила Халикова, новая наполненность городка связана с тем, что ежегодно количество посетителей городка растёт. В часы пиковых нагрузок в городке скапливаются очереди, поэтому было решено провести работу над ошибками. Так, в 2023 году ледовый городок посетило более 300 тысяч человек.

В этом году главной темой городка станет «Остров сокровищ». Ранее челябинцы выбрали эту концепцию главного ледового городка к следующему Новому году.

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В Челябинске главный ледовый городок на площади Революции будет более наполненным. Власти обещают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, в 1,5 раза больше мероприятий и аттракционов. «В новом городке будет больше скатов с горок, расширится зона фуд-корта, будет проводиться в 1,5 раза больше тематических мероприятий, станет больше аттракционов, а также будет установлен новый теплый модульный туалет», — рассказала начальник городского управления культуры Элеонора Халикова. Как отметила Халикова, новая наполненность городка связана с тем, что ежегодно количество посетителей городка растёт. В часы пиковых нагрузок в городке скапливаются очереди, поэтому было решено провести работу над ошибками. Так, в 2023 году ледовый городок посетило более 300 тысяч человек. В этом году главной темой городка станет «Остров сокровищ». Ранее челябинцы выбрали эту концепцию главного ледового городка к следующему Новому году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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