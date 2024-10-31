31 октября 2024

Полиция Сургута ищет водителя, перевозившего детей в багажнике

© Служба новостей «URA.RU»
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На видеозаписи видно, как молодой человек закрывает багажник китайского внедорожника, где находятся трое подростков
На видеозаписи видно, как молодой человек закрывает багажник китайского внедорожника, где находятся трое подростков Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) проводит проверку по факту перевозки троих детей в багажнике автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Сам инцидент попал на видео агентства «К-информ». На записи видно, как молодой человек закрывает багажник китайского внедорожника, где находятся трое подростков. После чего садится на переднее сидение машины и уезжает.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО полиция массово проверит водителей с детьми на федеральной трассе. Автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям.

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Полиция Сургута (ХМАО) проводит проверку по факту перевозки троих детей в багажнике автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре. «По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Сам инцидент попал на видео агентства «К-информ». На записи видно, как молодой человек закрывает багажник китайского внедорожника, где находятся трое подростков. После чего садится на переднее сидение машины и уезжает. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО полиция массово проверит водителей с детьми на федеральной трассе. Автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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