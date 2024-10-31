Полиция Сургута ищет водителя, перевозившего детей в багажнике

Полиция Сургута (ХМАО) проводит проверку по факту перевозки троих детей в багажнике автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.
«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Сам инцидент попал на видео агентства «К-информ». На записи видно, как молодой человек закрывает багажник китайского внедорожника, где находятся трое подростков. После чего садится на переднее сидение машины и уезжает.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО полиция массово проверит водителей с детьми на федеральной трассе. Автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям.
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