Россиян предупредили о росте цен в ресторанах

Сфера услуг, в частности ресторанный бизнес, столкнулась с оттоком инвесторов, которые при текущей ключевой ставке предпочитают вклады в банках. Продажи франшиз также остановились, из-за чего компании могут поднять цены на товары. Об этом сообщил владелец сети ресторанов «Мясо и Рыба» Сергей Миронов.
«Игроки рынка говорят, на кой черт вкладываться в бизнес с такой небольшой рентабельностью? Ресторанный бизнес сегодня низкомаржинальный, и инвесторам это не очень интересно. При такой ставке лучше они эти деньги отнесут в банк, и это объективно так. Ведь таким образом сегодня заработаешь больше, чем вложив в ресторанный бизнес, при этом меньше рисков и все гораздо проще», — заявил Миронов в интервью с «Коммерсантом». По его словам, при текущем курсе ключевой ставки все меньше новых заведений будет открываться. При этом владельцы существующих ресторанов будут стремиться сохранить свою рентабельность, не планируя масштабирование.
Чтобы компенсировать потери, небольшие рестораны могут поднять цены, как это было во время пандемии COVID-19. Тогда оптимизация меню помогла снизить издержки на фоне экономического спада. Однако сейчас этот вариант уже не работает, подчеркнул Миронов.
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