Прокуратура вновь заинтересовалась картинами пермского мэра-художника

Прокуратура города Кудымкар (Пермский край) проводит проверку, связанную с открытием картин главы Краснокамского городского округа Игоря Быкариза в городском драматическом театре. Надзорный орган выясняет, на каком основании театр предоставил мэру-художнику помещение под выставку его полотен. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Прокуратура г. Кудымкар затребовала документы по выставке картин Игоря Быкариза. Цель проверки — выяснить, на каком основании проводится выставка и почему Быкариз не платит за аренду помещений в театре, который ему их предоставил», — объяснил URA.RU источник. Агентство направило запрос в прокуратуру Пермского края, а также главе Краснокамского округа Игорю Быкаризу, ответы ожидаются.
Выставка картин в драматическом театре имени Горького в Кудымкаре — вторая по счету, которую открыл мэр-художник. Она была приурочена к старту фестиваля «Сообщение», проходившего в театре с 22 по 27 октября. Предыдущая выставка картин Быкариза, которая проходила в Краснокамске, так же привела к прокурорской проверке. Быкариз с 2008 по 2012 год возглавлял Коми-Пермяцкий округ.
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