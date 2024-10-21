Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз открывает вторую выставку своих картин. Как сообщает администрация Кудымкара на своей странице в соцсети «ВКонтакте», она пройдет в кафе Коми-Пермяцкого драмтеатра. Быкариз с 2008 по 2012 год был главой Коми-округа. Его первая выставка прошла в Краснокамске и привела к доследственной проверке по факту превышения полномочий.
«В театральном кафе большой сцены Коми-Пермяцкого национального драматического театра открывается выставка картин Игоря Быкариза. Работы демонстрируют понимание гармонии, ясность и точность композиции, смелость рисунка. Все этюды и картины очень выразительны и многое говорят о самом авторе, о его ярком и богатом внутреннем мире», — говорится в сообщении.
Главный художник Коми-Пермяцкого театра Любовь Мелехина отмечает, что у Быкариза, который начал заниматься живописью пару лет назад, «есть сложности работы с перспективой». Но он «демонстрирует главное» — наслаждение процессом и любовь к творчеству. Открытие выставки приурочено к старту фестиваля «Сообщение», который будет проходить в театре с 22 по 27 октября.
Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Быкариз в честь своего юбилея провел выставку в Краснокамской картинной галерее. Это вызвало недовольство у прокуратуры, которая в ходе проверки выявила ряд нарушений. И направила материалы в следственный отдел — устанавливается, был ли в действиях Быкариза состав преступления по превышению должностных полномочий.
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