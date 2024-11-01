В Кремле объяснили волну негатива Трампа в сторону США

Официальны представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в сторону политики действующего руководства страны. Песков заявил, что в преддверии выборов в США происходит много всего экстравагантного, что не влезает в рамки понимания.
«Слушайте, на финишной прямой предвыборная гонка в США. Многие элементы не совсем влезают в рамки нашего понимая. Много всего экстравагантного. Мы слышим оскорбления кандидатов в адрес друг друга», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также порекомендовал журналистам обратиться к Трампу для получения соответствующего комментария.
В интервью журналисту Талкеру Карслону Трамп заявил, что американцы устали быть «страной дураков», управляемой некомпетентными лидерами. Он также раскритиковал политику президента Джо Байдена, назвав его «глупым негодяем», и выразил мнение, что «90% демократов — враги народа».
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