В Кремле объяснили волну негатива Трампа в сторону США

Песков: много всего экстравагантного происходит в преддверии выборов США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков назвал высказывания Трампа в адрес США "экстравагантными"
Песков назвал высказывания Трампа в адрес США "экстравагантными" Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Официальны представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в сторону политики действующего руководства страны. Песков заявил, что в преддверии выборов в США происходит много всего экстравагантного, что не влезает в рамки понимания.

«Слушайте, на финишной прямой предвыборная гонка в США. Многие элементы не совсем влезают в рамки нашего понимая. Много всего экстравагантного. Мы слышим оскорбления кандидатов в адрес друг друга», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также порекомендовал журналистам обратиться к Трампу для получения соответствующего комментария. 

В интервью журналисту Талкеру Карслону Трамп заявил, что американцы устали быть «страной дураков», управляемой некомпетентными лидерами. Он также раскритиковал политику президента Джо Байдена, назвав его «глупым негодяем», и выразил мнение, что «90% демократов — враги народа».

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Официальны представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в сторону политики действующего руководства страны. Песков заявил, что в преддверии выборов в США происходит много всего экстравагантного, что не влезает в рамки понимания. «Слушайте, на финишной прямой предвыборная гонка в США. Многие элементы не совсем влезают в рамки нашего понимая. Много всего экстравагантного. Мы слышим оскорбления кандидатов в адрес друг друга», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также порекомендовал журналистам обратиться к Трампу для получения соответствующего комментария.  В интервью журналисту Талкеру Карслону Трамп заявил, что американцы устали быть «страной дураков», управляемой некомпетентными лидерами. Он также раскритиковал политику президента Джо Байдена, назвав его «глупым негодяем», и выразил мнение, что «90% демократов — враги народа».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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