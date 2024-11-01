В Кремле объяснили Трампу принципы отношений Китая и России

Песков: союз России и Китая не направлен против других стран

01 ноября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что отношения РФ и КНР носят стратегический характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU На вопрос о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разъединить Россию и Китай, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что непонятно, зачем нужно мешать сотрудничеству двух стран. Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином носят стратегический характер и ориентированы исключительно на интересы народов этих стран. «Главная особенность нашего сотрудничества с Китаем заключается в том, что оно не направлено против третьих стран, а ориентировано на интересы народов наших стран», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что союз не направлен против третьих государств. Трамп же в интервью с журналистом Такером Карлсоном охарактеризовал сближение России и Китая как «крайне опасное». Он добавил, что нынешний президент США Джо Байден фактически объединил их и ему предстоит разъединить этот союз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На вопрос о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разъединить Россию и Китай, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что непонятно, зачем нужно мешать сотрудничеству двух стран. Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином носят стратегический характер и ориентированы исключительно на интересы народов этих стран. «Главная особенность нашего сотрудничества с Китаем заключается в том, что оно не направлено против третьих стран, а ориентировано на интересы народов наших стран», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что союз не направлен против третьих государств. Трамп же в интервью с журналистом Такером Карлсоном охарактеризовал сближение России и Китая как «крайне опасное». Он добавил, что нынешний президент США Джо Байден фактически объединил их и ему предстоит разъединить этот союз.