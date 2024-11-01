В Кремле объяснили Трампу принципы отношений Китая и России

Песков: союз России и Китая не направлен против других стран
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что отношения РФ и КНР носят стратегический характер Фото:

На вопрос о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разъединить Россию и Китай, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что непонятно, зачем нужно мешать сотрудничеству двух стран. Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином носят стратегический характер и ориентированы исключительно на интересы народов этих стран.

«Главная особенность нашего сотрудничества с Китаем заключается в том, что оно не направлено против третьих стран, а ориентировано на интересы народов наших стран», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что союз не направлен против третьих государств.

Трамп же в интервью с журналистом Такером Карлсоном охарактеризовал сближение России и Китая как «крайне опасное». Он добавил, что нынешний президент США Джо Байден фактически объединил их и ему предстоит разъединить этот союз.

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На вопрос о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разъединить Россию и Китай, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что непонятно, зачем нужно мешать сотрудничеству двух стран. Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином носят стратегический характер и ориентированы исключительно на интересы народов этих стран. «Главная особенность нашего сотрудничества с Китаем заключается в том, что оно не направлено против третьих стран, а ориентировано на интересы народов наших стран», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что союз не направлен против третьих государств. Трамп же в интервью с журналистом Такером Карлсоном охарактеризовал сближение России и Китая как «крайне опасное». Он добавил, что нынешний президент США Джо Байден фактически объединил их и ему предстоит разъединить этот союз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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