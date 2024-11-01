В Кремле раскрыли отношение России к Израилю и «Хезболле»

Песков: РФ поддерживает контакты со всеми из сторон арабо-израильского конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков прокомментировал отношения России с Израилем и "Хезболлой"
Песков прокомментировал отношения России с Израилем и "Хезболлой" Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Пресс-секре6тарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна поддерживает контакты со всеми из сторон арабо-израильского конфликта, в частности с Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». Он отметил, что российская сторона готова предоставить им поддержку, если это потребуется.

«Я хочу вам напомнить слова президента [РФ Владимира Путина], что мы поддерживаем контакты со всеми сторонами конфликта, что мы поддерживаем контакты и с израильтянами, и с иранцами, и с ливанцами, и со всеми другими соответствующими сторонами. И, конечно, если где-то наши усилия могут быть эффективны, то, конечно же, Россия будет готова это сделать», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

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Пресс-секре6тарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна поддерживает контакты со всеми из сторон арабо-израильского конфликта, в частности с Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». Он отметил, что российская сторона готова предоставить им поддержку, если это потребуется. «Я хочу вам напомнить слова президента [РФ Владимира Путина], что мы поддерживаем контакты со всеми сторонами конфликта, что мы поддерживаем контакты и с израильтянами, и с иранцами, и с ливанцами, и со всеми другими соответствующими сторонами. И, конечно, если где-то наши усилия могут быть эффективны, то, конечно же, Россия будет готова это сделать», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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