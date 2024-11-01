В Кремле раскрыли отношение России к Израилю и «Хезболле»

Пресс-секре6тарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна поддерживает контакты со всеми из сторон арабо-израильского конфликта, в частности с Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». Он отметил, что российская сторона готова предоставить им поддержку, если это потребуется.
«Я хочу вам напомнить слова президента [РФ Владимира Путина], что мы поддерживаем контакты со всеми сторонами конфликта, что мы поддерживаем контакты и с израильтянами, и с иранцами, и с ливанцами, и со всеми другими соответствующими сторонами. И, конечно, если где-то наши усилия могут быть эффективны, то, конечно же, Россия будет готова это сделать», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
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