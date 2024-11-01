Инга Оболдина снимется в новом сезоне сериала про боксеров из Челябинска

Уроженка Кыштыма (Челябинская область), актриса Инга Оболдина появилась в списке играющих роли в новом сезоне сериала «Телохранители» про боксеров из Челябинска. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».
«Актеры сериала „Телохранители-2“: Олег Гаас, Александр Левин (II), Егор Овчинников, Дмитрий Лысенков, Сергей Маковецкий, Яна Кошкина, Кристина Кучеренко, Ян Цапник, Инга Оболдина и другие», — сообщается на сайте. В первом сезоне, который был выпущен в 2023 году, Оболдина не участвовала.
Во втором сезоне «Телохранителей» адвокат Михаил Акрапович, у которого работают челябинские боксеры: Юрок, Ящер и Туча, начнет заниматься опасными и резонансными делами. В личной жизни телохранителя Юрия ожидаются изменения: его отношения с дочерью адвоката Вероникой пройдут серьезную проверку. Кроме того, Акрапович попытается урегулировать взаимоотношения с собственным отцом и займется перевоспитанием своей супруги, что приведет непредсказуемым последствиям.
Сериал «Телохранители» вышел на экраны 21 августа 2023 года на телеканале ТНТ. Тогда впервые показали историю о челябинских боксерах, которые из-за конфликта с тренером становятся телохранителями скандального столичного адвоката и попадают в мир искушений и опасностей гламурной Москвы.
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