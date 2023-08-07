На ТНТ покажут сериал «Телохранители» о челябинских боксерах

08 августа 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Сергей Маковецкий сыграл в сериале «Телохранители» главную роль Фото: Александр Мамаев © URA.RU Телеканал ТНТ 21 августа покажет комедийный сериал «Телохранители» о столичном адвокате и челябинских боксерах. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. «21 августа на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала „Телохранители“ Comedy Club Production. Это история о простых челябинских боксерах, которые по воле случая становятся телохранителями скандального столичного адвоката и попадают в мир искушений и опасностей гламурной Москвы наших дней», — сообщается в релизе канала ТНТ. По сюжету сериала, три боксера из Челябинска, которых зовут Юрок, Ящер и Туча, перед чемпионатом мира решают заработать на турнире по боям в Москве. Тренер, узнав о нарушении, выгоняет их из сборной. В этот вечер герои ввязываются в конфликт с охраной знаменитого столичного адвоката, после чего вынуждены стать его телохранителями. Теперь парней из сурового Челябинска ждут стрельба, погони, угрозы врагов. А еще комедийные столкновения с непривычным бытом и поведением богатых москвичей. Главные роли в сериале сыграли Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков и Олег Гаас. Режиссером сериала стал Константин Смирнов известный по картинам «Жуки», «Девушки с Макаровым».

Телеканал ТНТ 21 августа покажет комедийный сериал «Телохранители» о столичном адвокате и челябинских боксерах. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. «21 августа на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала „Телохранители“ Comedy Club Production. Это история о простых челябинских боксерах, которые по воле случая становятся телохранителями скандального столичного адвоката и попадают в мир искушений и опасностей гламурной Москвы наших дней», — сообщается в релизе канала ТНТ. По сюжету сериала, три боксера из Челябинска, которых зовут Юрок, Ящер и Туча, перед чемпионатом мира решают заработать на турнире по боям в Москве. Тренер, узнав о нарушении, выгоняет их из сборной. В этот вечер герои ввязываются в конфликт с охраной знаменитого столичного адвоката, после чего вынуждены стать его телохранителями. Теперь парней из сурового Челябинска ждут стрельба, погони, угрозы врагов. А еще комедийные столкновения с непривычным бытом и поведением богатых москвичей. Главные роли в сериале сыграли Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков и Олег Гаас. Режиссером сериала стал Константин Смирнов известный по картинам «Жуки», «Девушки с Макаровым».