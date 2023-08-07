07 августа 2023

На ТНТ покажут сериал «Телохранители» о челябинских боксерах

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Пресс-конференция актеров театра «Вахтангова». Екатеринбург, портрет, маковецкий сергей
Сергей Маковецкий сыграл в сериале «Телохранители» главную роль Фото:

Телеканал ТНТ 21 августа покажет комедийный сериал «Телохранители» о столичном адвокате и челябинских боксерах. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«21 августа на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала „Телохранители“ Comedy Club Production. Это история о простых челябинских боксерах, которые по воле случая становятся телохранителями скандального столичного адвоката и попадают в мир искушений и опасностей гламурной Москвы наших дней», — сообщается в релизе канала ТНТ.

По сюжету сериала, три боксера из Челябинска, которых зовут Юрок, Ящер и Туча, перед чемпионатом мира решают заработать на турнире по боям в Москве. Тренер, узнав о нарушении, выгоняет их из сборной. В этот вечер герои ввязываются в конфликт с охраной знаменитого столичного адвоката, после чего вынуждены стать его телохранителями. Теперь парней из сурового Челябинска ждут стрельба, погони, угрозы врагов. А еще комедийные столкновения с непривычным бытом и поведением богатых москвичей.

Главные роли в сериале сыграли Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков и Олег Гаас. Режиссером сериала стал Константин Смирнов известный по картинам «Жуки», «Девушки с Макаровым».

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Телеканал ТНТ 21 августа покажет комедийный сериал «Телохранители» о столичном адвокате и челябинских боксерах. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. «21 августа на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала „Телохранители“ Comedy Club Production. Это история о простых челябинских боксерах, которые по воле случая становятся телохранителями скандального столичного адвоката и попадают в мир искушений и опасностей гламурной Москвы наших дней», — сообщается в релизе канала ТНТ. По сюжету сериала, три боксера из Челябинска, которых зовут Юрок, Ящер и Туча, перед чемпионатом мира решают заработать на турнире по боям в Москве. Тренер, узнав о нарушении, выгоняет их из сборной. В этот вечер герои ввязываются в конфликт с охраной знаменитого столичного адвоката, после чего вынуждены стать его телохранителями. Теперь парней из сурового Челябинска ждут стрельба, погони, угрозы врагов. А еще комедийные столкновения с непривычным бытом и поведением богатых москвичей. Главные роли в сериале сыграли Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков и Олег Гаас. Режиссером сериала стал Константин Смирнов известный по картинам «Жуки», «Девушки с Макаровым».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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