Песков ответил на опасения Блинкена по поводу военных КНДР в Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла ответил на опасения госсекретаря США Энтони Блинкена, который высказал мнение о том, что войска КНДР в Курской области якобы могут оказаться вовлеченными в вооруженные столкновения. Песков заявил, что у него нет никаких дополнительных комментариев к ранее озвученным заявлениям по данному вопросу.
«Мне нечего добавить к тому, что мы ранее заявляли по этой теме», — сообщил Песков. Ранее пресс-секретарь президента РФ комментировал сообщения о возможной отправке войск КНДР на СВО, отметив, что существует много противоречивой информации. Он указал, что Южная Корея и Пентагон высказывают различные мнения, и призвал относиться к этим данным с осторожностью.
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