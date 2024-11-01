Песков ответил на опасения Блинкена по поводу военных КНДР в Курской области

Песков: Кремлю нечего добавить по поводу военных КНДР в Курской области
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Позиция РФ по сообщениям о военных из КНДР не поменялась, заявил Песков Фото:
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла ответил на опасения госсекретаря США Энтони Блинкена, который высказал мнение о том, что войска КНДР в Курской области якобы могут оказаться вовлеченными в вооруженные столкновения. Песков заявил, что у него нет никаких дополнительных комментариев к ранее озвученным заявлениям по данному вопросу.

«Мне нечего добавить к тому, что мы ранее заявляли по этой теме», — сообщил Песков. Ранее пресс-секретарь президента РФ комментировал сообщения о возможной отправке войск КНДР на СВО, отметив, что существует много противоречивой информации. Он указал, что Южная Корея и Пентагон высказывают различные мнения, и призвал относиться к этим данным с осторожностью.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла ответил на опасения госсекретаря США Энтони Блинкена, который высказал мнение о том, что войска КНДР в Курской области якобы могут оказаться вовлеченными в вооруженные столкновения. Песков заявил, что у него нет никаких дополнительных комментариев к ранее озвученным заявлениям по данному вопросу. «Мне нечего добавить к тому, что мы ранее заявляли по этой теме», — сообщил Песков. Ранее пресс-секретарь президента РФ комментировал сообщения о возможной отправке войск КНДР на СВО, отметив, что существует много противоречивой информации. Он указал, что Южная Корея и Пентагон высказывают различные мнения, и призвал относиться к этим данным с осторожностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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