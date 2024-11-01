Песков ответил на опасения Блинкена по поводу военных КНДР в Курской области

Песков: Кремлю нечего добавить по поводу военных КНДР в Курской области

01 ноября 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Позиция РФ по сообщениям о военных из КНДР не поменялась, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла ответил на опасения госсекретаря США Энтони Блинкена, который высказал мнение о том, что войска КНДР в Курской области якобы могут оказаться вовлеченными в вооруженные столкновения. Песков заявил, что у него нет никаких дополнительных комментариев к ранее озвученным заявлениям по данному вопросу. «Мне нечего добавить к тому, что мы ранее заявляли по этой теме», — сообщил Песков. Ранее пресс-секретарь президента РФ комментировал сообщения о возможной отправке войск КНДР на СВО, отметив, что существует много противоречивой информации. Он указал, что Южная Корея и Пентагон высказывают различные мнения, и призвал относиться к этим данным с осторожностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла ответил на опасения госсекретаря США Энтони Блинкена, который высказал мнение о том, что войска КНДР в Курской области якобы могут оказаться вовлеченными в вооруженные столкновения. Песков заявил, что у него нет никаких дополнительных комментариев к ранее озвученным заявлениям по данному вопросу. «Мне нечего добавить к тому, что мы ранее заявляли по этой теме», — сообщил Песков. Ранее пресс-секретарь президента РФ комментировал сообщения о возможной отправке войск КНДР на СВО, отметив, что существует много противоречивой информации. Он указал, что Южная Корея и Пентагон высказывают различные мнения, и призвал относиться к этим данным с осторожностью.