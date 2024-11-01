Песков расшифровал признание Трампа по «ликвидации» газопровода «Северный поток — 2»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-главы Белого дома Дональда Трампа по «ликвидации» газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что газопровод в итоге уцелел после диверсии и готов к запуск в любой момент.
«Ну тут трудно разобраться. Собственно, ведь Северный поток он в итоге был достроен, и более того, нитка „Северного потока- 2“ есть уцелевшая и она, собственно, в любой момент, как об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин готова к запуску. Вот поэтому здесь очень трудно предположить, что имел ввиду, господин Трамп», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Сегодня 1 ноября Трамп дал интервью журналисту Такеру Карслону. Он заявил, что во время своего президентства заблокировал строительство газопровода, через который Россия поставляла газ в Германию, тем самым «уничтожив» его.
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