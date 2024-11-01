В Кремле оценили предложение Европы Киеву по газу

Песков не дал точный ответ по предложению Европы Киеву на поставку газа

01 ноября 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Песков пока не смог прокомментировать предложение Европы Киеву по газу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле прокомментировали предложение Европы Киеву по газу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что у Украины заканчивается договор на прокачку газа в конце 2024 года и пока нет ясности по дальнейшим поставкам. Он также указал на отказ Киева от продления договора, но конкретных ответов пока не предоставил. «С концом этого года завершает свое действие договор на прокачку газа, и мне нужно понять, как будут происходить дальнейшие события. Как будут обеспечиваться поставки с учетом того, что Украина уже анонсировала свой отказ от продления этого договора? На данный момент, к сожалению, я не могу дать вам точный ответ», — заявил Песков. На вопрос о сделке европейских компаний с Азербайджаном о газовом экспорте Дмитрий Песков сообщил, что газотранспортная система через Украину остается актуальной и ведутся коммерческие переговоры. Он также отметил, что президент России Владимир Путин уже говорил об этой ситуации на пресс-конференции в Казани. Согласно Bloomberg, Евросоюз близок к подписанию контракта с азербайджанской SOCAR на поставку газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) после окончания транзитного соглашения между Россией и Украиной. SOCAR сможет поставлять 12-14 миллиардов кубометров газа в год, а управление на границе возьмут венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле прокомментировали предложение Европы Киеву по газу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что у Украины заканчивается договор на прокачку газа в конце 2024 года и пока нет ясности по дальнейшим поставкам. Он также указал на отказ Киева от продления договора, но конкретных ответов пока не предоставил. «С концом этого года завершает свое действие договор на прокачку газа, и мне нужно понять, как будут происходить дальнейшие события. Как будут обеспечиваться поставки с учетом того, что Украина уже анонсировала свой отказ от продления этого договора? На данный момент, к сожалению, я не могу дать вам точный ответ», — заявил Песков. На вопрос о сделке европейских компаний с Азербайджаном о газовом экспорте Дмитрий Песков сообщил, что газотранспортная система через Украину остается актуальной и ведутся коммерческие переговоры. Он также отметил, что президент России Владимир Путин уже говорил об этой ситуации на пресс-конференции в Казани. Согласно Bloomberg, Евросоюз близок к подписанию контракта с азербайджанской SOCAR на поставку газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) после окончания транзитного соглашения между Россией и Украиной. SOCAR сможет поставлять 12-14 миллиардов кубометров газа в год, а управление на границе возьмут венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS.